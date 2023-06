Priča iza izblijedjele razglednice na hladnjaku: 'Otac mi je spasio život, nakon što je preminuo'

Izblijedjela razglednica na majčinom hladnjaku intrigirala ju je godinama. Na prednjoj strani, fotografija crkvenog zvonika koji se uzdiže iznad njemačkog sela Prum, na poleđini, bilješka 'Jim. Za slučaj da ste se pitali kako Prum izgleda izbliza'...

Tata američke aktivistice, urednice i nagrađivane autorice, Kate Price, bio je američki bolničar u 4. sanitetskom bataljunu, 22. pješačke pukovnije, 4. pješačke divizije u Drugom svjetskom ratu. Pogođen je gelerima njemačke granate.

Čim je ugledala tu razglednicu, htjela je otići na to putovanje - s tatom. Sada, konačno, jeste, samo je njezin tata bio mrtav već 16 godina.

- Bila sam u vatrenoj oluji razvoda. Dugo sam poricala svoj brak. Napokon je stvarnost razbila romantične iluzije. Budila sam se svako jutro u 3 ujutro, buljeći u tamu - priča Rice.

'Svakog dana ustajem i sve je manje mame', rekla je njezina kći iz srednje škole svojoj starijoj sestri.

- Završila sam u bolnici s napadom panike koji se osjećao kao srčani udar. Počela sam s terapijom, uzimala lijekove, plakala na ramenima prijatelja, čitala knjige za samopomoć i slušala podcaste o oporavku na svojim svakodnevnim trčanjima... - priznaje Kate.

Zatim je odlučila pronaći mjesto s razglednice.

Tata joj je uglavnom pričao smiješne priče o ratu. Stvari poput vožnje na tenku kroz Normandiju, ispijanja jeftinih pića, rakije od jabuke i najgoreg mamurluka u životu. Dobila je tatinu vojnu evidenciju i pronašla belgijskog vodiča koji je bio stručnjak za Drugi svjetski rat. I jednog sunčanog kolovoškog jutra 2018., njezina 16-godišnja kći i ona upoznale su vodiča, Marcela Vaessena, i putovale 74 godine u prošlost kroz Ardene i Eifel, kroz planinsku zemlju punu šuma i poljoprivrednih polja, donosi YourTango.

Tata i njegovi borili su se u Eifelu hladne i kišne jeseni 1944. Marcel ih je vozio tatinom rutom.

- Dok je Marcel pričao, zelena polja i plavo nebo ljetnog dana blijedjeli su pred mojim očima i kao da sam vidjela crno-bijelo zimski rat - kaže Rice.

Odvezli su se do sela Sellerich, niz dolinu. Stigla je u Prum.

Tu je crkva i nekoliko kuća s garažama i hrpama drva pored prilaza. U dvorištima je cvjetalo cvijeće i voćke. Marcel je izvadio fotokopiju otipkanog papira. 'Hq Combat Team', pisalo je na vrhu. Datum 16. veljače 1945.

Na papiru su stajale koordinate za tatinu jedinicu. Marcel im pokazuje na polje. 'To je to'.

Sunčano polje pred njom pretvorilo se u ono prekriveno snijegom. Bilo je samo nekoliko šatora. Bila je tu vojska u pokretu. Vojnici su spavali gdje su mogli, u šupama, kućama, rovovima, lisičjim rupama i nikad zadugo. Čula je topot haubice koja je uzmicala, vrisak projektila koji su parali zrak i povike... Sjetila se kako se tata smijao dok je pričao priče, govoreći da je trčao 'kao vrag'... Mjesto gdje se život nastavlja. Ili ne... Gdje vojnik tinejdžer umire i njegova priča završava.

Ili živi i odlazi kući i postaje muž i otac i sudac i trkač i skijaš.

A jedno od njegove djece bila je ona. A kraj nje je bilo jedno od njezine djece. Njezin otac zamalo nije uspio. Skoro da se nije rodila. Ali živio je.

Čak i nakon što je pogođen s toliko gelera da je dio njih nosio u leđima do kraja života, obilježen ožiljkom kojim je desetljećima mogao namigivati klincima koristeći mišiće ispod, odlučio je živjeti.

Jer je imao što raditi, ljude koje je volio, zabavna vremena, radost, nadu i promjenu. Pogledala je teren.

- Razgovarala sam s tatom. 'Ja sam poput tebe', rekla sam mu. Živjet ću teško, dugo i dobro - prisjeća se Kate.

Odlučila je napustiti New York i preseliti se u planine koje je napustila godinama prije i obećala je sebi da će se nekada vratiti.

A onda je ispred nje stala mlada kirurginja. 'Imaš rak', rekla joj je i pružila komad papira. 'Faza četiri', pisalo je. 'Šest mjeseci'...

- Pogledala me i rekla da će moliti za mene. Bila sam prestrašena. Bijesna. Imala sam ispred sebe potpuno novi život za živjeti. A sada, ovo... - šokirana je bila Kate.

Zatim je ugledala rečenicu na ispisu koja glasi: 'Postoje neki dugotrajno preživjeli'.

- Prigrlila sam ovo. I na trenutak sam se našla na snježnom, blatnom polju... Topništvo je tutnjalo, a mladi vojnik trčao je kao vrag. 'Ne brini tata', pomislila sam. Živjet ću dugo, teško i dobro. Baš kao ti - kaže ona.

'Hoćeš', čula ga je kako govori. I namignuo joj je tim starim ožiljkom.

- Rekla sam svojoj djeci 'Živjet ću'... Ne znam kako ću to učiniti, ali hoću - ustrajna je.

Unutar pet dana bila je u bolnici specijaliziranoj za agresivni rak koji joj je dijagnosticiran. Imala je još jednu operaciju.

- 'Izgledi nisu dobri', rekao mi je kirurg. A onda je dodao: 'Ali, mi izliječimo neke ljude s ovim rakom'... Taj sam dio čvrsto zagrlila uza se. Svaki dan sam radila jogu i hodala dok je novi ožiljak cijelio - iskrena je Kate.

Tim liječnika bio je zadovoljan njezinim oporavkom. Zatim je imala pet tjedana zračenja i kemoterapije.

- Svako sam jutro trčala ili hodala. 'Obično ne vidimo da pacijenti to rade u ovoj fazi liječenja', rekao je moj doktor. Moje liječenje je završilo i otišla sam ravno u planine koje sam voljela. Zimi sam instruktorica skijanja, po cijele dane na planini. Ja sam DJ na rock radiju. Trčim, planinarim, veslam... Priređujem zabave u svojoj kući iz snova s velikom terasom i prozorima punim pogleda na planine. Poneka životinja zaluta. I moja djeca imaju kartu kako doći do Sellericha. To je mapa kako živjeti. S ljubavlju i radošću i smijehom - zaključuje Rice.