Pridružite se biciklističkoj utrci za pomoć udruzi Crveni nosovi

Utrka će se održati 20. rujna sa startom i ciljem na zagrebačkom Bundeku. Projekt je osmislio tim Segment21, a za svaki prijeđeni kilometar donirat će po jednu kunu za Crvene nosove

<p>Pridružite se humanitarnoj biciklističkoj utrci 'Gravelman Zagreb 2020' dugoj 100 kilometara. Utrka će se održati 20. rujna sa startom i ciljem na zagrebačkom Bundeku. Projekt je osmislio tim<strong> Segment21 </strong>koji je ove godine organizirao dva brdskobiciklistička maratona - 'xcm Occupy Samobor' i 'The Capital' u PP Medvednica.</p><p>Utrka je osmišljena na principu gravel - nova grana biciklizma koja je sve popularnija. Gravel u direktom prijevodu s engleskog znači šljunak, a i to je, uz asfalt, podloga po kojoj će se voziti i u ovoj utrci.</p><p>Ovom prilikom, organizatori su preokrenuli koncept gdje se natjecatelji utrkuju jedni protiv drugih i izmislili potjeru. Pravila su jednostavna. Natjecatelji startaju istovremeno, a s vremenskim odmakom za njima kreće i ekipa lovaca (potjere) čiji je zadatak prestići što više natjecatelja, dok je zadatak natjecatelja doći u cilj ispred vozača potjere ne bi li si osigurali status Gravelmana. Svi koje potjera sustigne mogu nastaviti vožnju, ali pri ulasku u cilj imaju drugačiji status.</p><p>Tijekom utrke, za svaki prijeđeni kilometar tim Segment21 donira po jednu kunu udruzi<strong> Crveni Nosovi</strong> koja ljudima u teškim i kriznim situacijama želi vratiti osjećaj radosti, sreće i optimizma. </p><p>Pravi izazov biti će bježati od potjere koju čine naše sportske zvijezde, pa će vas tako pokušavati prestići veslački olimpijski pobjednici - <strong>braća Sinković</strong>, zatim poznati hrvatski biciklist <strong>Filip Kvasina </strong>te biciklistica <strong>Maja Marukić</strong>, kao i mnogi drugi čija će se imena naknadno objavljivati. </p><p>Kažu da je u dobrom društvu sve lakše, stoga utrku podržavaju i poznata lica iz showbiz-a poput <strong>Renea Bitorajca, Saše Bunete, Maria Valentića i Vedrana Mlikote</strong>, a niti naša najuspješnija atletičarka <strong>Sandra Perković</strong> nije odoljela okušati se u ovom izazovu. Svi imaju jedan cilj, a to je izmamiti što više osmijeha na lica potrebitih. Nakon utrke biti će i popodnevno druženje uz odličnu glazbu u skladu s epidemiološkim mjerama. Prijaviti se možete putem interneta na službenoj stranici tima <a href="https://www.segment21.cc/gravelman/" target="_blank">Segment21. </a></p>