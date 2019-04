Prijatelji joj nisu htjeli platiti svadbu pa je ostavio i zaručnik

Nesuđena mladenka imena Susan svoju ispovijest na Facebooku počela je isprikom svima zato što vjenčanje otkazuje četiri dana prije ceremonije. Priznaje da su se ona i zaručnik razišli te da je plakala satima. Potom je opširno objasnila cijelu situaciju od dana kada su se upoznali.

Napisala je da je imala 14 godina kada ga je ugledala, zajedno su radili na farmi njezinih roditelja i zaljubili se. Bilo je to toplo ljeto prepuno nježnosti. Četiri godine kasnije ju je zaprosio, a dijete je rodila sa 20.

Sve to vrijeme ona se pripremala za svoje vjenčanje iz snova, željela se na jedan dan osjećati kao da dolazi iz obitelji Kardashian. Bila je spremna na vjenčanje potrošiti 15.000 dolara (oko 100.000 kuna).

Potom je optužila sve za svoju nesreću, nazvala ih je zmijama.

- Svi ste nekako umiješani, nekako umotani u ovaj nered. Čak i ako niste bili pozvani na moje vjenčanje, nije me briga - napisala je.

Foto: Facebook

Problemi su počeli kada je izračunala da joj za vjenčanje iz njezinih snova nedostaje puno novca. Ona je imala 15.000 dolara, a troškovi su se popeli na 60.000 dolara (oko 400.000 kuna) pa se obratila za pomoć obitelji i prijateljima.

'Specificirala sam, mislim SPECIFICIRALA SAM da želim darove u novcu. Kako smo mogli organizirati NAŠE vjenčanje o kojemu smo sanjali bez odgovarajućih financija? Puno smo se žrtvovali i samo smo tražili od svakog gosta oko 1500 dolara (oko 10.000 kuna).

Čak smo razgovarali sa nekoliko ljudi koji su nam obećali dati i više. Moja kuma je obećala dati 5.000 dolara (oko 33.000 kuna). Sa suzama smo prihvatili i zahvalili. Obitelj mojeg bivšeg ponudila je 3.000 dolara.

JASNO smo svima dali do znanja da nisu pozvani na naše ekskluzivno vjenčanje ako ne mogu doprinijeti financijski. To je party kakav se iskusi jednom u životu.'

Foto: Facebook

Potvrdu dolaska na svadbu poslalo je samo osam ljudi, a čak je obitelj njezinog sad bivšeg zaručnika povukla svoju ponudu da daju 3.000 dolara. Suzan je pobjesnila.

- Kako se to moglo dogoditi, tražili smo samo malu pomoć prijatelja. Odjednom se sve više ljudi povuklo, čak i kučka od moje kume, moja najbolja prijateljica iz djetinjstva. Bila sam šokirana - napisala je iznervirana.

Ponovno je poslala pozivnice svima sa podacima gdje mogu uplatiti novac, ali sakupila je svega 250 dolara.

Atmosfera među zaručnicima se počela zahuktavati. On je rekao da zaboravi veliko raskošno vjenčanje te da to obave skromno u Las Vegasu. Susan je na to skroz izgubila kontrolu.

- Samo sam željela biti Kardashian na jedan dan i onda nastaviti normalno živjeti - požalila se.

Situacija između nje i nesuđenog muža postajala je sve lošija. Počeo ju je izbjegavati, sve više je dugo ostajao vani sa prijateljima, a ona sumnja i da ju je možda prevario.

Skroz je 'pukla' i otkazala vjenčanje. Odlučila se vratiti u Južnu Ameriku kako bi 'se riješila toksične energije i maknula od svih tih užasnih ljudi', prenosi Mirror.