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Prije 23 godine Zagreb 'gorio' na 39°C stupnjeva, tad je to bilo 'dva puta u stoljeću'

Piše Marijana Matković,
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Prije 23 godine Zagreb 'gorio' na 39°C stupnjeva, tad je to bilo 'dva puta u stoljeću'
Zadar: Tradicionalna Picnic biciklijada Sabuša okupila velik broj biciklista, 20.6.1994. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U to je vrijeme suša harala cijelom Hrvatskom. U okolici Zagreba voda se u neka mjesta dopremala cisternama i kantama, a poljoprivreda je pretrpjela goleme štete

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Ljeto 2003. ostalo je upamćeno kao jedno od najtoplijih koje je pogodilo Europu, a Zagreb se u srpnju doslovno topio na 39°C, piše Večernjak pred kraj srpnja te godine. Hitna pomoć tad je dnevno intervenirala više od 500 puta, građani su masovno tražili spas u hladu, na Jarunu i oko Manduševca, a prodaja vode, sokova i sladoleda rušila je rekorde.

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