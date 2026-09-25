DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Veličan, kojeg je Večernji opisao kao jednog od najistaknutijih stočara bjelovarskoga kraja, prvi je potpisao prijavu Republičkom SIZ-u mirovinsko-invalidskog osiguranja poljoprivrednika Hrvatske
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Prije 47 godina Franjo je postao prvi poljoprivrednik u Hrvatskoj s pravom na mirovinu
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Danas se pravo poljoprivrednika na mirovinu podrazumijeva, no prije gotovo pola stoljeća stvari su izgledale bitno drukčije. Večernji list 25. rujna 1979. godine pisao je o Franji Veličanu iz Babotoka kraj Bjelovara, prvom individualnom poljoprivredniku u Hrvatskoj koji je stekao mogućnost ostvarivanja prava na mirovinu.
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