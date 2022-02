Nicolette Popa (26) iz Wilmingtona u SAD-u jednog je dana prije skoro dvije godine odlučila ozbiljno porazgovarati sa suprugom Ryanom (27). Priznala mu je da ju privlače isključivo žene. U tom trenutku su bili u braku nekoliko godina i imali dvoje djece. Unatoč njezinom priznanju, odlučili su ostati zajedno jer su velika podrška jedno drugome, kažu da su 'srodne duše' i lijepo im je zajedno.

- Još uvijek smo u braku i živimo zajedno u obiteljskoj kući s našom djecom. Za sada, ono što radimo i kako to radimo funkcionira. Trudimo se osigurati našoj djeci sve što trebaju - rekla je Nicolette koja radi kao vozačica dostavnog vozila dok je njezin suprug državni službenik koji zbog posla često izbiva iz kuće.

- Oboje smo odlučili da želimo ostati. Prioritet dajemo obiteljskom životu u odnosu na sve ostale stvari - dodala je.

- Važno nam je da nam djeca budu sretna i znaju da su voljena. Želimo da oba roditelja budu uz njih što je više moguće. Ja i Ryan smo održali ovo prijateljstvo, on će uvijek biti moj najbolji prijatelj. Vjenčali smo se kad sam ja imala 19, a on 20 godina. On je ta osoba koja je stalno bila u mojoj blizini. Osjećam da će uvijek biti moja srodna duša, samo iz druge perspektive. Jedno drugome smo najveća podrška - rekla je Nicolette.

Prisjetila se i perioda života kad mu je sve priznala

- Tada smo živjeli u Japanu, a pandemija i zatvaranje je značilo da smo puno više bili jedno uz drugo. Bili smo zatvoreni u našoj kući i mnogo vremena smo provodili zajedno. Naučili smo puno o sebi pa mislim da je to uvelike utjecalo na to da mu sve kažem - nastavila je.

- Mislim da sam znala kako sam homoseksualka odavno, još tijekom odrastanja, ali ovdje u Americi to može biti vrlo konzervativno. Moja obitelj je definitivno konzervativna. Mi smo sa Srednjeg zapada, a tamo je sve vrlo 'country'. Odrastali smo uz lov i ribolov. Ryanova obitelj je, također, prilično religiozna - pojasnila je.

Kaže kako je tijekom odrastanja razmišljala o tome kako joj se više sviđa isti spol, ali takve misli su je prestravile. Što je bila starija i već u braku, taj teret na prsima joj je postajao sve teži.

Sjetila se i njegove reakcije

- Razgovarala sam s Ryanom o tome. Rekla sam mu: 'Slušaj, jednostavno tako osjećam. Ne znam je li to čudno i kako češ se ti osjećati u vezi s tim'. U osnovi mi je rekao: 'U redu je, to je super, žene su super. Zapravo, priznao mi je da je vidio neke znakove i prije nego sam mu sve priznala - ispričala je i dodala kako joj je i dalje velika podrška, kako u svemu, tako i u seksualnoj orijentaciji.

- Nije mi bio šok kad mi se Nicolette otvorila i sve ispričala. Počeo sam sumnjati ranije, ali nisam je htio pitati, čekao sam da mi ona sama to kaže - nadovezao se Ryan.

Nakon što je sve otkrila suprugu, počela se polako otvarati i prema prijateljima. I oni su već sumnjali pa su komentirali: 'Nic, samo smo čekali da nam napokon to kažeš, znamo!'.

Obitelji je smogla snage sve priznati tek lani u lipnju.

- Bilo me je strah. Nazvala sam mamu jedne večeri. Rekla sam joj: 'Moram ti nešto reći' i plakala sam - prisjetila se i dodala kako je mamina reakcija bila fantastična. Rekla joj je: 'Volim te bez obzira na sve'.

Nicolette je osjetila ogromno olakšanje.

O svojem iskustvu progovorila je u videu koji je objavila na TikToku. Među komentarima je bilo čuđenja i zamjeranja. Neki su napisali da 'nije u redu što je gubila njegovo vrijeme time što se uopće udala za njega'. No, našle su se tu i žene istog seksualnog opredjeljenja kao i Nicolette koje su je podržale i čestitale joj na hrabrosti da sve prizna, prenosi Daily Mail.