Prije smrti osigurajte obitelji odgovore na pravna pitanja

1. Razmišljajte o onome što ćete ostaviti nakon smrti

Ovo se može odnositi na imovinu, želje za pokop i zatvaranje računa. O smrti je teško razmišljati, a bližnji često ne žele voditi ovakve razgovore dok ste još živi, no imajte na umu da će se i to dogoditi. Obavijestite svoje najbliže o svemu što im je potrebno da naprave nakon vaše smrti. To su najčešće želje za sprovod, informacije o vašim računima, pretplatama i slično.

2. Dva važna zdravstvena dokumenta

Iz zdravstvene perspektive potrebna su dva dokumenta koja bi svatko trebao imati. Prvi sadrži želje o medicinskoj njezi koju želite ili za vas ne dolazi u obzir. To može biti da prihvaćate sve lijekove, da ste spremni ili niste nakon smrti donirati organe i slično. Drugi dokument je davanje punomoći nekome tko vam je blizak kako bi odlučivao za vas kada vi možda nećete moći.

3. Moguće je i samostalno planiranje

Odvjetnik vam može pomoći u pripremi tih dokumenata i najbolje ih je ovjeriti kako bi oni, pravno gledano, bili službeni i legitimni. S druge strane, možete to i sami napisati, a liječnici tvrde kako je i to bolje od ničega.

4. Pobrinite se za pravna i ekonomska pitanja

Iako je pomišljanje na smrt, posebno prijevremenu, veoma bolno, u obzir morate uzeti i to. Pobrinite se da vaši bližnji nemaju dodatnih komplikacija u slučaju da ih napustite. Za maloljetnu djecu treba se pobrinuti po pitanju skrbništva. Ako vodite obiteljski posao, zapitajte se može li vaša obitelj to nastaviti ako se sutra ne probudite. Važno je da ostavite čiste račune i da obitelj bude upućena u sve kako bi uz tugovanje bili oslobođeni 'odgonetavanja zagonetki'.

5. Isplanirajte sprovod

Često se misli da je na mlađim generacijama organizacija sprovoda, no vi najbolje znate što želite. Poštedite svoju djecu i unuke dodatnog posla dok tuguju. Nitko ne zna bolje što želite od vas samih. U pogrebnom poduzeću lako se prije smrti možete dogovoriti za sva pitanja vezana za ukop. Svojim bližnjima pokažite gdje ćete držati dokumente vezane za to.

6. Prenesite važne priče i uspomene

Uputite mlađe generacije u obiteljsko stablo i u vaše dane djetinjstva i mladosti. Osim fotografija sačuvajte sve ono što vam je važno. Prenosite anegdote i priče kako bi svojim najmilijama ostali u lijepom sjećanju i kako bi se ono što je vama i vašoj obitelji bilo važno prenijelo s koljena na koljeno, piše Reader's Digest.



