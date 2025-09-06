Prije utrke na rivi svi su tovari morali na antidopinšku kontrolu

Supetrani su kišne dane uljepšali atraktivnom Trkom od tovari, koja je ovaj put bila izmamila na rivu tisuće mještana te domaćih i stranih gostiju, pisao je Večernji list 6. rujna 1976. godine. Najprije su jahači i tovari bili podvrgnuti strogom veterinarskom pregledu, da ne bi bilo "dopinga od ljutih paprika", a nakon toga su gledatelji pozdravili tridesetak sudionika "Magarijade". Bilo je prijedloga da se Trka od tovari pretvori u turističku atrakciju i da joj dodaju neka natjecanja na vodi.

