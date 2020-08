Prijestolnica kulture: U Rijeku stižu roboti koji ožive uz ljude

U sklopu programa Europske prijestolnice kulture, 13. kolovoza prostor Exporta na riječkoj Delti ugostit će instalaciju 'Histerične mašine' istaknutog svjetskog umjetnika-robotičara, Kanađanina Billa Vorna

<p>Interaktivna instalacija obuhvaća šest robota, koje oživljava prisutnost ljudi u njihovoj neposrednoj blizini i koji se u tim trenucima ponašaju poput živih bića. Instalacija ostaje otvorena do 5.rujna.</p><p>Iako je riječ o metalnim objektima koje pokreće hidraulični sustav, ponašanje ovih robota podsjeća na žive organizme i izaziva snažne osjetilne senzacije.</p><p>Izložbom se, između ostalog, postavlja pitanje kako je moguće tako brzo osjetiti empatiju prema "bićima" čije je ponašanje naočigled disfunkcionalno, apsurdno i devijantno, a publiku se nastoji potaknuti na razmišljanje o naravi umjetnog života i osnovnih filozofskih i socioloških pitanja o odnosu ljudi i strojeva, o odnosu prirodnog i umjetnog.</p><p>Bill Vorn živi i radi u Montrealu. Autor je instalacija i performansa koji uključuju robotiku i kontrolu pokreta, zvuk, svjetlost, video i kibernetske procese. U ambijentima velikih dimenzija koje gradi, strojevi i roboti jedini su glumci na pozornici. Predaje elektroničke umjetnosti na Sveučilištu Concordia (Odsjek za studijske umjetnosti, intermedijski program). Od 1981. do 1983. godine bio je član skupine Rational Youth, jedne od prvih kanadskih glazbenih elektro sastava.</p><p>Projekt "Histerične mašine" dio je njegova istraživačkog programa Estetika umjetnog ponašanja. Instalaciju, koja reflektira osnovnu misao programa "Dopolavoro" Europske prijestolnice kulture, a to su promjene naravi rada pod utjecajem novih tehnologija i razmišljanje o budućnosti rada i tehnologija u vremenu koje dolazi, predstavlja zagrebački KONTEJNER – biro suvremene umjetničke prakse, a provodi se u suradnji s riječkom udrugom Drugo more, pod vodstvom kustoskog tima Tereza Teklić, Davorka Begović i Ena Hodžić.</p><p>Program su podržali Ministarstvo kulture, Grad Rijeka i Conseil des arts et des lettres du Québec.</p>