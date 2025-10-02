Priključite se akciji: Uklanjaju ilegalni deponij na izvoru Jadro

U sklopu društveno odgovornog projekta „Podzemne vode, čuvari života“, maloprodajni lanac Studenac najavio je novu ekološku akciju – ovog puta usmjerenu na uklanjanje ilegalnog odlagališta otpada poviše izvora rijeke Jadro, jednog od najvažnijih vodoopskrbnih izvora u Dalmaciji.

Riječ je o lokaciji u predjelu Klis-Kosa, neposredno ispod brze ceste Solin–Klis, u blizini tunela „Mačkovac“. Akcija čišćenja održat će se 6. studenog, a uz zaposlenike Studenca i partnerske udruge, sudjelovanje je otvoreno i za zainteresirane građane, posebice iz lokalne zajednice.

Voda za 300 tisuća ljudi

Izvor rijeke Jadro od strateškog je značaja za oko 300 tisuća ljudi koji žive od Podstrane, preko Splita i Solina, do Kaštela, Trogira i otoka Čiova. Budući da se radi o krškom vrelcu, podzemna voda je iznimno osjetljiva na svako zagađenje u neposrednom i širem okolišu – a upravo se neposredno iznad izvora godinama nakuplja otpad različitih vrsta: namještaj, vreće za smeće, plastika, odjeća, igračke…

„Ova akcija ima za cilj dugoročno rješenje problema ilegalnog deponija iznad izvora Jadro. Uključili smo građane u odabir lokacije jer vjerujemo u snagu zajedništva i odgovornost prema prirodi koja nas okružuje“, istaknula je Tatjana Spajić, direktorica korporativnih komunikacija Studenca.

Građani odabrali lokaciju

Lokacija je odabrana putem natječaja koji je Studenac proveo od 8. do 21. rujna, tijekom kojeg su građani s područja od Zadra do Dubrovnika mogli prijaviti rijeke i potoke zagađene otpadom. Pristigle prijave analizirane su prema razini zagađenja, dostupnosti terena i potencijalnom doprinosu zajednici.

Autor najbolje prijave nagrađen je poklon paketom, dok je najavljena akcija čišćenja rezultat upravo te participativne odluke.

Od Neretve do Jadra – koraci bliže prirodi

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha u Metkoviću, gdje je iz obale rijeke Neretve uklonjeno gotovo 10 tona otpada, Studenac je ove godine proširio projekt uključivanjem edukacije mladih.

U prvoj fazi 2025. godine organizirane su interaktivne radionice u 20 osnovnih škola u Karlovačkoj županiji, Osijeku i Pločama. Više od 600 učenika učilo je o važnosti zaštite podzemnih voda kroz praktične zadatke: od recikliranja plastike pomoću bicikala i strojeva, do crtanja superjunaka zaštitnika voda.

Dodatno, proveden je nacionalni kviz na kojem je sudjelovalo preko 2100 učenika iz 386 škola, a pobjedu je odnijela OŠ Ivana Filipovića iz Osijeka, čiji će učenici osvojiti edukativni izlet u Aquatiku – slatkovodni akvarij u Karlovcu.

Studenac i održivost: Od projekata do nagrada

Studenac je kroz program „Korak bliže prirodi“ pokrenuo niz aktivnosti posvećenih zaštiti okoliša, dok se paralelno provodi i program „Korak bliže zajednici“, koji uključuje projekte poput „Narančaste ribice“ – usmjerenog na podršku jednoroditeljskim obiteljima.

Projekt „Podzemne vode, čuvari života“ prepoznat je i od struke, te je 2024. godine nagrađen Zelenim leptirom (nagrada Večernjeg lista) i Grand PRixom Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Poziv volonterima

Svi zainteresirani građani koji žele sudjelovati u akciji čišćenja lokacije iznad izvora Jadro mogu se prijaviti do 20. listopada na adresu: korporativne.komunikacije@studenac.hr

Podzemne vode – nevidljivi temelj života

Podzemne vode čine gotovo 99 % dostupne pitke vode na planeti, a upravo ih zato Studenac stavlja u fokus svog angažmana. U vremenu kada se resursi sve više iscrpljuju, ovakve inicijative predstavljaju važan korak u smjeru dugoročne održivosti i odgovornog suživota s prirodom.