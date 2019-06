Primanja su mi 1600 kn, vodim sud, a sad je i brat dobio otkaz

Poštovani Mevludine,

u Astralu sam čitala o vama te sam vam pisala prije 3-4 godine i poslala fotografiju, ali ne i odgovor. Zbog toga vam se ponovno obraćam. Jako mi je teško, vodim sud već deset godina i zbog toga se osjećam iscrpljeno. Iscrpljena sam i jer mi je mirovina mala, plaćam odvjetnika, a primanja su mi 1600 kuna. Zato vas molim da mi pomognete i kažete kakav će biti ishod situacije, hoće li se to okončati? Brat mi je dvije godine pred mirovinom i sad je dobio otkaz. Hoće li u ovim godinama pronaći posao i doći do mirovine. Ima kredit za stan, bojim se kako će ga dalje otplatiti. Život nam je bio težak odmalena, valjda je takva sudbina.

šifra: zabrinuti sestra i brat

Odgovor:

Draga gospođo, dobro vas se sjećam. Ništa se bitnije neće promijeniti. Vidim da ste brižni, požrtvovni, stabilni i energični. Imali ste težak i mukotrpan život, ali to je sad iza vas. Mnogo toga ste pregrmjeli. Odvjetnik vas zavarava. On uzima novac, a nema od njega pomoći. Neka vam konkretno kaže kakva je situacija, a ne da se više navlačite na sudu. Vidim da će se ovo okončati. Nećete biti presretni, ali ipak zadovoljniji nego sada. Treba uzeti i druge osobe na sudu u obzir. Odvjetnik to treba rasvijetliti kako biste bolje prošli na sudu. Čuvajte se povišenog tlaka. Imat ćete problema s abdomenom i žuči. Ostalo je sve dobro. Što se tiče brata, krajem iduće godine rješavat će mirovinu i sve će se odigrati u njegovu korist.

