1. Držite pribor za čišćenje pri ruci

Ako pribor za čišćenje držite na jednom mjesto olakšat ćete si posao jer nećete morati svaki drugi proizvod tražiti po kući. Ako vam je nezgodno, možete sredstva za čišćenje posložiti po prostorijama. Primjerice, u kupaonu idu sredstva za čišćenje kupaone, u kuhinju za kuhinju i slično.

POGLEDAJTE VIDEO:

2. Usredotočite se na 'najprometnija' područja

Svakodnevno održavanje prostorija u kojima najčešće i najviše boravite u konačnici će spriječiti širenje prljavštine i prašine po ostatku kuće. Ulaz i hodnik su izvrsno mjesto za početak. Bilo bi dobro imati poseban prostor za cipele koji se nalazi prije ulaza ili na ulazu (hodniku) kako ne biste prljavštinu s cipela prenosili dalje po kući. Pokušajte svakodnevno brisati ili usisavati područja gdje provodite najviše vremena kako biste spriječili prenošenje prljavštine.

3. Ne ostavljajte sobu praznih ruku

Prirodno je da neke stvari jednostavno ne stoje na svom mjestu. To vrlo često radimo i to je u redu. To svi rade. Kako to možete spriječiti? Vrlo jednostavno. Kada uđete u jednu sobu i vidite čašu koja treba biti u kuhinji ili u perilici posuđa uzmite ju sa sobom pri izlasku i stavite ju na odgovarajuće mjesto. Čineći to svaki put kad napustite sobu, olakšat ćete si čišćenje.

4. Odmah se pozabavite s poštom

Ako svaki dan odmah riješite poštu, papiri se neće gomilati. Odvojite nekoliko minuta da pregledate poštu i izbacite smeće, tako da ne gomilate papire i kuverte po ladicama i slično.

5. Kako kuhate tako i čistite

Često postoji nekoliko pauza dok kuhate. Iskoristite te kratke pauze za punjenje perilice posuđa ili pranje kuhinjskog pribora s kojim ste završili. Umjesto da slažete prljave lonce, tave i pribor u sudoper, stavite ih u perilicu posuđa. Tako ćete nakon kuhanja imati manje nereda.

6. Pregledajte svoj hladnjak

Budite svjesni onoga što imate u hladnjaku i što vam treba, a što ne. To će vam olakšati odlazak u trgovinu, a i spriječit će da nakupljate bespotrebnu hranu. Osim toga, bilo bi dobro i znati do kad što traje da znate kada se trebate riješiti nečega. Kada otvarate hladnjak, ako primijetite da nešto duže stoji u hladnjaku provjerite rok trajanja. Sve što prelazi rok trajanja bacite.

7. Objesite ručnike da se osuše

Ostavljanje mokrog ručnika na hrpi s prljavim vešom ili na podu ne samo da je potencijalno štetno za površinu, već stvara i plodno tlo za bakterije. Kada se ručnik koristi više puta, mora se pravilno osušiti na zraku između različitih upotreba. Objesite ručnike i spriječite širenje bakterija, piše Real Simple.