Pripremao je kraljevsku večeru za 2000 ljudi, a sada je svoje znanje podijelio sa Splićanima

Ugledni danski chef i gastronomski konzultant René Bolvig prošlog je tjedna boravio u splitskoj Olivi Allegri, mediteranskom centru gastronomskih umjetnosti u sklopu kojeg djeluje Privatna srednja škola Wallner. Tijekom posjeta sudjelovao je u praktičnoj nastavi, vodio stručne radionice i predavanja te s učenicima i nastavnicima podijelio iskustvo stečeno tijekom više od pola stoljeća rada u profesionalnim kuhinjama.

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Bolvig je profesionalnu karijeru započeo 1975. godine, a kuharsko obrazovanje završio je u hotelu d’Angleterre u Kopenhagenu. Radio je i u drugim uglednim danskim gastronomskim institucijama, među kojima je Nimb, a 1994. godine proglašen je danskim chefom godine. Godinama je vodio kuhinju povijesne palače Moltkes, poznate po svečanim večerama, banketima i poslovnim događanjima.

Foto: Maja Prgomet

Tijekom karijere bavio se razvojem gastronomskih koncepata, mentoriranjem i organizacijom velikih događanja. Među istaknutim iskustvima navodi se i sudjelovanje u pripremi kraljevske večere za čak 2000 uzvanika. Posebnu pozornost posvećuje korištenju lokalnih i ekoloških namirnica.

Program u Splitu obuhvatio je razmjenu znanja i kulinarskih tehnika danskih i dalmatinskih kuhara. Pripremala su se riblja jela, autohtone slastice i mesni specijaliteti dalmatinskog zaleđa, a učenici i nastavnici imali su priliku upoznati različite pristupe pripremi hrane i profesionalne standarde danske gastronomije.

Foto: Maja Prgomet

Bolvigov dolazak ujedno je povezao splitsku školu s Kopenhagenom, gradom koji je posljednjih godina postao jedno od važnih međunarodnih gastronomskih središta. Njegovo sudjelovanje u nastavi dio je stručnog rada škole usmjerenog na usavršavanje učenika i razmjenu iskustava s međunarodnim gastronomskim stručnjacima.