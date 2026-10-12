Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
chef René Bolvig

Pripremao je kraljevsku večeru za 2000 ljudi, a sada je svoje znanje podijelio sa Splićanima

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
Pripremao je kraljevsku večeru za 2000 ljudi, a sada je svoje znanje podijelio sa Splićanima
13
Foto: Maja Prgomet
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ugledni danski chef René Bolvig s više od 50 godina iskustva posjetio je splitsku školu i s učenicima i nastavnicima podijelio svoje kulinarsko znanje. Tijekom posjeta spojio je dansku i dalmatinsku gastronomsku tradiciju

Admiral

Ugledni danski chef i gastronomski konzultant René Bolvig prošlog je tjedna boravio u splitskoj Olivi Allegri, mediteranskom centru gastronomskih umjetnosti u sklopu kojeg djeluje Privatna srednja škola Wallner. Tijekom posjeta sudjelovao je u praktičnoj nastavi, vodio stručne radionice i predavanja te s učenicima i nastavnicima podijelio iskustvo stečeno tijekom više od pola stoljeća rada u profesionalnim kuhinjama.

POGLEDJATE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:55
Video: 24sata/pixsell

Bolvig je profesionalnu karijeru započeo 1975. godine, a kuharsko obrazovanje završio je u hotelu d’Angleterre u Kopenhagenu. Radio je i u drugim uglednim danskim gastronomskim institucijama, među kojima je Nimb, a 1994. godine proglašen je danskim chefom godine. Godinama je vodio kuhinju povijesne palače Moltkes, poznate po svečanim večerama, banketima i poslovnim događanjima.

Foto: Maja Prgomet

Tijekom karijere bavio se razvojem gastronomskih koncepata, mentoriranjem i organizacijom velikih događanja. Među istaknutim iskustvima navodi se i sudjelovanje u pripremi kraljevske večere za čak 2000 uzvanika. Posebnu pozornost posvećuje korištenju lokalnih i ekoloških namirnica.

TAJNA SAVRŠENOG OKUSA Evo koje ulje koristiti za uvijek idealno hrskavi pečeni krumpir
Evo koje ulje koristiti za uvijek idealno hrskavi pečeni krumpir

Program u Splitu obuhvatio je razmjenu znanja i kulinarskih tehnika danskih i dalmatinskih kuhara. Pripremala su se riblja jela, autohtone slastice i mesni specijaliteti dalmatinskog zaleđa, a učenici i nastavnici imali su priliku upoznati različite pristupe pripremi hrane i profesionalne standarde danske gastronomije.

Foto: Maja Prgomet

Bolvigov dolazak ujedno je povezao splitsku školu s Kopenhagenom, gradom koji je posljednjih godina postao jedno od važnih međunarodnih gastronomskih središta. Njegovo sudjelovanje u nastavi dio je stručnog rada škole usmjerenog na usavršavanje učenika i razmjenu iskustava s međunarodnim gastronomskim stručnjacima.

AKO NISTE ZNALI... Evo koliko dugo različitu hranu možete držati u zamrzivaču, a da i dalje zadrži istu kvalitetu
Evo koliko dugo različitu hranu možete držati u zamrzivaču, a da i dalje zadrži istu kvalitetu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji horoskopski znak je najgori, a koji najbolji vozač
MISLITE LI ISTO?

Evo koji horoskopski znak je najgori, a koji najbolji vozač

Neki pripadnici Zodijaka su kao vozači mirni i proračunati, dok su drugi impulzivni i nestrpljivi, a neki… pa, voze kao da su na nekoj svojoj planeti na kojoj vrijede drugačija pravila
Seksualne fantazije koje skoro svi imaju, a tek rijetki priznaju!
ZABRANJENE MISLI

Seksualne fantazije koje skoro svi imaju, a tek rijetki priznaju!

Svi imamo tajne želje o kojima rijetko pričamo. No, znate li koje su najčešće seksualne fantazije koje ljudi skrivaju? Od seksi avantura na neočekivanim mjestima do moći i igre dominacije, ove maštarije su daleko od rijetkih
FOTO Ovo je top 10 frizura koje muškarci vole na ženama i 10 koje nikako ne mogu smisliti
Što im privlači pažnju?

FOTO Ovo je top 10 frizura koje muškarci vole na ženama i 10 koje nikako ne mogu smisliti

Volite kada vam netko pohvali frizuru, zar ne? Posebno ako je uloženo puno truda u nju ili ju smatrate jednom od atributa na sebi. U nastavku doznajte jeste li boginja u njegovim očima ili mu dođe da uzme češalj i škare

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026