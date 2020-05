Pripremite već danas savršeni steak za Chill&Grill vikend

Za sve one koji su propustili roštiljanje na prvomajski Nacionalni Chill&Grill dan, novi vikend je pred nama stoga pripremite svoje grill tave, izađite na balkon, terasi ili dvorište i roštiljajte uz sjajan online Chill&Grill program koji možete pratiti na službenoj stranici chillgrill.hr i digitalnim platformamama 24sata. Ovogodišnji Chill&Grill je cjelomjesečni spektakl, u kojem je za građane diljem Hrvatske kreirana najveća digitalna platforma sadržaja vezanog uz roštiljanje i sve ono što ti treba da bi u svoja četiri zida uživao u druženju s najmilijima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kreirali smo za svakoga po nešto - na micrositeu i na platformama 24sata dajemo upute za sigurno roštiljanje kojima ćeš biti siguran da poštivaš sve mjere opreza koje je propisao Nacionalni civilni stožer, a kroz razne recepte predstavljamo hrvatsku regionalnu kuhinju. Ovaj tjedan preferiramo dalmatinsku, pa tako donosimo recept za sočan odrezak koji možeš oplemeniti i dalmatinskim začinskim biljem.

Učinite svoj odrezak posebno sočnim

Steak možda nije toliko česta pojava, no svakako je jedan od najboljih komada mesa koje možete poželjeti na grillu. No, za svaki dobar odrezak, kako god se on zvao, ramstek, biftek, T-bone, rib-eye, flam, filete mignon, pa čak i svepopularni lungić, preporučljivo je da malo dozrije. Takozvano odležavanje mesa u restoranima se pripravlja u posebnom komorama, a iste takve zrele odreske mogli smo donedavno kupiti i u dućanima i mesnicama. No, sve to možete jako dobro pripremiti i kod kuće. Uvriježene su dvije verzije zrenja, suho i mokro. Mi vam preporučamo mokro, jer je postupak jednostavan, a učinak na meso odličan.

Foto: Dreamstime

Dovoljno je da komad željenog odreska potopite u ulje, dobro zatvorite u zdjelu da nema zraka i ostavite ga nekoliko dana u hladnjaku. Ovaj proces štiti meso da ne dođe u doticaj sa zrakom i omogućuje da se prirodni enzimi raspadnu i poboljšaju teksturu i okus. Na dan pripreme, meso možete nekoliko sati prije izvaditi iz ulja, premazati senfom ili gorušicom, solju, biberom, i nizom drugih dalmatinskih začina koje mnogi od vas već imaju posađene u svojim vrtovima - ružmarin, kadulja, timijan. Možete koristiti i gotove mješavine dalmatinskih začina, a po želji dodati češnjak, ocat, limun i drugo. I ne zaboravite, prije pečenja meso izvadite iz hladnjaka jer prije stavljanja na roštilj mora biti sobne temperature.

Sve ostalo po vašoj je želji, slabo, srednje ili dobro pečen, više ili manje soli, sa salatom, povrćem ili umacima, maslacem ili maslinovim uljem.

Mi vam donosimo recept s bloga http://sweetyandspicy.com/

Ramstek u rustikalnom ruhu

Foto: Dreamstime

Sastojci za meso: 1 ramstek s kosti, 1/2 čajne žličice sečuanskog papra, 1/2 čajne žličice crnog papra, 1 čajna žličica sjemenka gorušice, 1 čajna žličica sjemenka korijandera, sol, maslinovo ulje, maslac, češnjak, svježi ružmarin, crno vino, senf, voda

Ostali sastojci: krumpir (po mogućnosti mladi), cherry rajčice, rikola listovi, cikle, limun

Postupak: Obrežite višak masnoće te zarežite lagano rubove ramsteka. Meso začinite mješavinom začina koju ste prethodno izradili u mužaru te dobro utrljajte začine. Ne zaboravite dobro posoliti meso! Ramstek pecite na jako vrućoj namašćenoj tavi do razine koju želite. Nakon što treći put okrenete steak, dodajte kocku maslaca. češnjak i ružmarin i započnite proces bastinga. Pečeno meso zamotajte u aluminijsku foliju i ostavite 10 minuta da odstoji, a zatim ga narežite na ploške. U tavicu u kojoj se pekao steak dodajte 1 dl vina, malo vode i žličicu senfa te sve dobro promiješajte i kuhajte na laganoj vatri dok alkohol ne ispari. Krumpire i cherry rajčice posolite, popaprite i namastite maslinovim uljem te pecite na 200 C. Rikolu i listove cikle očistite, operite te začinite s mješavinom limunovog soka, maslinovog ulja, soli i papra.

Šaljite nam fotke roštilja i osvojite nagrade

I svakako ne zaboravite da do 8. 5 traje nagradni natječaj, u kojem dijelimo 50 paketa nagrada ukupne vrijednosti 25.000 kn. Svaki paket vrijedan je 500 kn, a u njemu će se naći Podravkini chill&grill začini za roštilj, Karlovačko pivo, KTC kuponi i sočno, svježe meso spremno za roštilj. Sve što trebate je biti kreativni i poslati nam fotku svog roštilja. Oni najkreativniji osvajaju veliki poklon paket vrhunskih proizvoda koji vam trebaju za roštiljanje. Stoga #ostanidoma, fotkaj svoj roštilj i pošaljite nam sliku, a mi ćemo vas darivati vrijednim ChillGrill paketima kako bismo vas pripremili za sezonu roštilja. Svaki vikend, sve do kraja svibnja, Chill&Grill vam donosi sjajan live program subotom. Ujutro vas očekuje cooking show s vrhunskim chefom, a nakon toga live svirka na Facebooku 24sata kao nezaobilazna glazbena kulisa za ručak s roštilja u obiteljskom okruženju.

Foto: Privatni album

Ovogodišnji Chill&Grill 2020. održava se u organizaciji 24sata i missGastro uz glavnog partnera Podravku. Partneri projekta su Grill Majstor, Vegeta, coolinarika.com, Mesna industrija Ravlić, KTC, Pevex i Karlovačko.