Prirodna kozmetika je najbolji izbor, koriste je oboljeli od raka

Prednost prirodne kozmetike nad komercijalnim proizvodima je u tome što se koriste prirodni sastojci vrlo slični sastavu kože. Tvari iz prirodne kozmetike koža prepoznaje i ugrađuje ih u svoje stanice što nije slučaj sa sintetskim sastojcima. Osim toga, komercijalna kozmetika sadrži konzervanse, sintetske boje i mirise a oni često iritiraju kožu i izazivaju alergije.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

- Prirodna kozmetika slijedi biološki ritam naše kože i potiče samokorektivne funkcije. S obzirom na to da je naša koža odgovorna za čitav organizam, a uz to kao najveći ljudski organ ima i vlastite funkcije, važno je potaknuti njen prirodan način djelovanja, a ne je dodatno opteretiti kemijskim supstancama. Tako, primjerice, natrij lauril sulfat (na deklaraciji će često pisati "sodium laureth sulfate"), kemijsko pjenilo koje nalazimo u šamponima za kosu, kupkama, gelovima za tuširanje, zubnim pastama jako se brzo upija i taloži u organizmu (primjerice u tkivu srca, jetre, pluća i mozga) te je vrlo iritabilno za kožu, posebice kod ljudi s osjetljivom kožom ili dermatološkim oboljenjima (npr. atopijski dermatitis ili psorijaza). Mi u svoje šampone stavljamo lauroat, prirodno pjenilo dobiveno iz aminokiselina zobi, koje se manje pjeni, ali još uvijek učinkovito čisti nečistoće, a pogodniji je za kožu - objašnjava nam mag. farmacije Maja Vugrinec. Stoga prirodnu kozmetiku koristi sve veći broj populacije, a posebice one najosjetljivije skupine kao što su djeca, trudnice, onkološki bolesnici.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

U laboratoriju najstarije zagrebačke ljekarne u Kamenitoj 9, koja neprekidno radi od 1355. godine, još uvijek se, na temelju tradicionalnih spoznaja, ali i modernog farmaceutskog znanja, miješaju raznorazni pripravci. Baš kao što su se miješali i proteklih sedam stoljeća. Uz to, Gradska ljekarna Zagreb neprestano obogaćuje ponudu kozmetičkih pripravaka izradom jedinstvenih recepata prilagođenih individualnim potrebama svih tipova kože. Po cijeni su vrlo pristupačne, a ipak prepune vrhunskih sastojaka.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Pripravci se izrađuju u malim serijama do najviše deset komada, isključivo od prirodnih sastojaka bez parabena, umjetnih boja, mirisa i konzervansa. U ponudi ljekarničkih kozmetičkih specijaliteta nalaze se i prirodni dezodoransi, paste za zube, gelovi za tuširanje i šamponi za kosu s eteričnim uljima, hranjive kreme, maska i serum s ružinim uljem i uljem smilja - objašnjava voditeljica ljekarne Maja Vugrinec. Dodaje da kreme traju između tri i šest mjeseci, uz prirodne konzervanse, i čuvaju se na sobnoj temperaturi te ih ne treba držati u hladnjaku.

Ruže, argan, badem, neven...

Kreme se izrađuju miješanjem u dvije faze, dok im na kraju dodaju i eterična ulja. Obične hranjive kreme za ruke obogaćuju uljem nevena, a kreme za lice s ekstraktom tratinčice koji pomaže u izbjeljivanju staračkih pjega. Pravi hit je krema od ruže s hijaluronskom kiselinom. Pri izradi antiage krema koriste se prirodni saveznici kože protiv starenja, poput ulja argana, marelice i badema, koja su i sastavni dio krema za osjetljivu kožu.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

- Anti-age kreme s hijaluronom, kolagenom, vitaminom C i ceramidima postale su omiljene našim klijenticama. Kreme s vitaminom C, koji potiče stvaranje kolagena više uzimaju mlađe osobe, dok kreme s kolagenom koji čini kožu elastičnom, preferiraju starije osobe. Hijaluron kao sastavnica kreme ima ulogu hidratacije kože, te se preporučuje dehidriranoj koži neovisno o dobi. Za jutarnju njegu preporučuju se kreme sa antioksidativnim sastavnicama, kao što su vitamin C i E, a navečer s ceramidima i vitaminom A - nalašava mag. Vugrinec. Pravi hit je krema od ruže s hijaluronskom kiselinom, a popularna je i cijela linija s dodatkom ekstrakta od ruže, uključujući gelove i mlijeka za čišćenje. Pri izradi anti-age krema, koriste se prirodni saveznici kože protiv starenja poput ulja argana, marelice i badema koja su i sastavnice krema za osjetljivu kožu.

Novi trend je - smilje

- Pratimo i trendove pa smo uključile i ulje smilja koje potiče cirkulaciju i odlično je u kremi protiv podočnjaka, a u kombinaciji s gotu kolom pomaže kod uklanjanja celulita - govore nam u ljekarni. A ovo je tek jedna od 39 ljekarni u sklopu Gradske ljekarne Zagreb, u kojoj vrijedne magistre smišljaju inovativne recepture, najviše u suradnji s klijenticama, izrađujući ih u pateni s pistilom.

Upravo zbog želja korisnica nastali su mnogi proizvodi. Ponekad je, priznaju, bilo i nemogućih zahtjeva.

Foto: fotomem

- Želja ima svakakvih, pa je tako jedna gospođa došla sa zahtjevom da joj napravimo "Vilinju mast" koja se nekoć izrađivala u našoj ljekarni za poljepšavanje lica. Na tu ideju došla je vidjevši izloženu povijesnu reklamu u izlogu naše ljekarne na kojoj piše: "Odstranjuje za najkraće vrijeme sve nečistoće kože, a da se iste više ne vraćaju". Proučavanjem dostupne literature došla sam do podatka da se mast izrađivala od vilina korijena, ekstrakta biljke koji se danas više ne upotrebljava u tu svrhu, te da zbog saponinskih spojeva koji su otrovni, a koje biljka sadrži u plodu i korijenu, treba biti jako oprezan kod njegove primjene - govori magistra Vugrinec.

Zašto je prirodna kozmetika zakon?

Prirodna kozmetika su substance čiji je cilj zaštititi izgled ili miris ljudskog tijela, a isključivo su prirodnog podrijetla tj. sadržavaju isključivo vodene ekstrakte biljaka, hidrolate, eterična i biljna ulja, gelove i minerale. Odavno je poznato kako biljna ulja zbog svojeg specifičnog sastava imaju vrlo važnu ulogu u očuvanju zdravlja. Bogatstvo nezasićenih masnih kiselina, vitamina i raznih drugih terapeutski značajnih sastojaka zaslužni su za blagotvorne učinke.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

- Biljna ulja bila su prepoznata i u najstarijim civilizacijama, od Rimskog carstva do Egipta i Mezopotamije, gdje su se koristila u raznim ritualima za zdravlje i ljepotu. U vrijeme kada se sve više vraćamo prirodnim alternativama u liječenju, samoliječenju i njezi, ta ulja pronalaze svoje mjesto u najrazličitijim indikacijama, od njege suhe i osjetljive kože, te zbog visoke koncentracije prirodnih antioksidansa i omega masnih kiselina u sprečavanju preuranjenog starenja i smanjenju kroničnih upala kože - kaže mag. Vugrinec.

