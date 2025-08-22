Obavijesti

Prirodni pripravci: Kosu i kožu regenerira maslinovo ulje i med

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Prirodni pripravci: Kosu i kožu regenerira maslinovo ulje i med
Foto: 123RF

Sunce i more oštećuju kosu i kožu, no problem ćete brzo riješiti uz domaće pripravke. Pripazite svakako na mogućnost alergijskih reakcija na pojedine sastojke

Isušivanje je najveći neprijatelj kože i kose, a tijekom ljeta dehidracija je puno brža nego zimi. Zaštitne kreme, ulja i balzami svakako će pomoći, no osim gotovih kupovnih formula koje ponekad sadrže i kemijske tvari koje ne želite koristiti, možete ih izraditi sami.

Prednost je u tome što sami birate sastojke i njihove omjere, a riječ je o onima koje ljudi imaju u većini kućanstava. Pripazite svakako na mogućnost alergijskih reakcija na pojedine sastojke, a ako je riječ o težim dermatološkim problemima, prije nanošenja bilo kojeg proizvoda na kožu, svakako se konzultirajte s dermatologom. Ako je pak riječ o zdravoj koži, imajte na umu da stručnjaci savjetuju tri ključna koraka u oporavku, a to su čišćenje, piling i hidratacija.

Za oporavak kose

Maska od meda i kokosova ulja: Pomiješajte 2 žlice kokosova ulja s 1 žlicom meda. Nanesite smjesu i ostavite da djeluje 30-60 minuta prije nego što je isperete blagim šamponom. Ova maska pomaže hidratizirati kosu, daje joj sjaj i smanjuje lomljenje.

Pakung od jaja i maslinova ulja: Umutite cijelo jaje i dodajte dvije žlice maslinova ulja. Nanesite na kosu, posebno fokusirajući se na vrhove. Ostavite da djeluje 30 minuta, a zatim operite kosu. Jaja pružaju proteine koji pomažu u jačanju kose, dok maslinovo ulje hidratizira i daje joj mekoću.

Maska od jogurta i aloe vere: Pomiješajte 1/2 šalice jogurta s 2 žlice svježega gela aloe vere. Nanesite na kosu i ostavite 20-30 minuta prije nego što je operete. Ova maska hrani vlasište i čini kosu glatkom i sjajnom.

Za oporavak kože lica

Piling od meda i zobene kaše: Pomiješajte 2 žlice zobene kaše s 1 žlicom meda. Nanesite ovu smjesu na vlažno lice i nježno masirajte kružnim pokretima. Isperite toplom vodom. Ovaj piling uklanja mrtve stanice kože te pomaže u vraćanju sjaja i mekoće.

Aloe vera gel: Nanesite svježi gel aloe vere na kožu lica i ostavite da se upije. Aloe vera je poznata po hidratantnim i umirujućim svojstvima te će pomoći u obnovi kože nakon izlaganja suncu.

Maslinovo ulje i med: Pomiješajte 1 žlicu maslinova ulja s 1 žlicom meda. Nanesite na lice i ostavite 20-30 minuta prije nego što isperete mlakom vodom. Ova kombinacija pomaže hidratizirati kožu i vratiti joj sjaj.

