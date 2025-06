Prirodni trikovi koji pomažu: Bitka s komarcima dobiva se talogom od kave, klinčićima...

Ljetne temperature kojima svjedočimo ovih dana razveselile su mnoge. No to što su i noći postale toplije, pa pomalo odbacujemo i deke, razveselilo je i komarce. Njihova sezona obično počinje u lipnju, čim noćne temperature prijeđu 15-ak stupnjeva. Najčešće se prvo jave uz obalu, gdje je toplije, no vrlo brzo zujat će oko nas bez obzira na geografsku širinu i dužinu. Pravo je vrijeme da se podsjetimo na to kako ih se riješiti, odnosno ublažiti neugodan svrbež i crvenilo na mjestu uboda koje se kod sve većeg broja ljudi razvija. Ako vam je prva pomisao bila pisati gradskoj ili općinskoj vlasti da krenu u zaprašivanje, nije naodmet prisjetiti se da najviše na suzbijanju komaraca ipak možemo učiniti sami, podsjeća epidemiolog prim. dr. sc. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva pri HLZ-u.

