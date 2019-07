Priznala da jastuke nije oprala čak deset godina, i nije jedina

Otprilike trećinu života provedemo spavajući, a tada na posteljini, madracu i jastucima ostavljamo djeliće sebe u obliku znoja, milijuna mrtvih stanica kože, prljavštine... To pak privlači grinje i one se u takvom toplom i vlažnom okruženju razmnožavaju, ali i ostavljaju svoj izmet. Razmnožavaju se i bakterije. Sada zamislite što sve završi u samom jastuku, bio on od spužve ili perja.

Ljudi su uglavnom orijentirani na redovito pranje posteljine, ali mnogi zaborave na same jastuke, da i njih povremeno treba oprati. Preporuka je oprati ih na 60 stupnjeva, jer se na toj temperaturi počinju uništavati bakterije, i to svaka tri mjeseca.

Neimenovana žena je na Mumsnetu otkrila da joj je suprug bio užasnut kada je saznao da deset godina nije oprala jastuke te da sada planira kupiti nove 'kako bi to ispravila'. Na forumu je napisala da zadnjih godina dobiva prištiće po licu.

Foto: Thinkstock

- Kupovala sam nove kreme, pila više vode, češće prala jastučnice... ali danas sam shvatila da nisam oprala moj jastuk niti jednom u deset godina, otkako sam ga kupila. Partner je užasnut i osjećam se osuđivanom, ali sigurna sam da nisam jedina. Koliko često vi perete jastuke - napisala je i pozvala druge majke da joj odgovore.

Ubrzo je više od stotinjak ljudi komentiralo njezinu objavu. Bilo je onih koji su priznali da nisu razmišljali o tome te da niti oni nisu prali jastuke, već samo jastučnice.

- Ni ja nisam nikada oprala jastuke. Koristimo jastučnice i debele zaštitne navlake koje redovito perem - napisala je jedna.

Većina je napisala da peru barem jednom godišnje i to ljeti kada se brzo mogu osušiti, a bilo je i osuđivanja.

- Ne mogu zamisliti da spavam na neopranom jastuku deset godina. Meni to nije normalno - piše u jednom od komentara, prenosi Mirror.

Foto: Dreamstime

Mišljenje dr. Branislave Čilić

Liječnica kaže da je upravo jastuk predmet sa kojim smo najdulje u bliskom kontaktu. Na njemu provodimo sate i sate, daleko više vremena nego u odjeći, pa ipak odjeću peremo puno češće.

- U jastuk se preko navlake upijaju sve izlučevine od znoja do sline i suza, ali i oljušteni dijelovi epidermisa. Dakle, sve je to dobra podloga za razvoj i razmnožavanje bakterija i gljivica. Ukoliko se to ne opere, ne moramo napominjati da je izvor neugodnih mirisa i infekcije. Tu su i kućna prašina, grinja i sve druge nečistoće kojima je izložen taj predmet u zavisnosti da li netko jede ili pije na svojem jastuku ili u krevetu - rekla nam je Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić Branislava Čilić dr.med.

Dodaje da skinuti navlaku i oprati je nije dovoljno da bismo krevet nazvali čistim.

- Povremeno je potrebno oprati jastuk. Ne kažem da bi to trebalo napraviti svaki put kad se mijenja posteljina, ali makar dva do tri puta godišnje. Svakako nije preporučljivo prati jastuk ako nemate mogućnost adekvatnog sušenja istog, u sušilici za rublje ili na jakom suncu. Naime, neosušen jastuk potencijalno je opasan za razvoj plijesni - pojasnila je dr. Čilić.

Napomenula je, također, da pacijenti koji su alergični na kućnu prašinu i grinje te plijesni moraju svoje jastuke prati češće. Čak ih je dobro povremeno zamrznuti u zamrzivaču kako bi se grinje uništile, a nakon toga obavezno oprati. Ljudi alergični na perje moraju izbjegavati pernate jastuke, rekla nam je liječnica.