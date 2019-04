Priznala sam suprugu da sam ga varala, a i dalje smo u braku

Poštovani Mevludine,

došla sam do točke u životu gdje trebam savjet kako dalje. Izgubljena sam u vremenu i prostoru te sam priznala mužu da ga ne volim kako on to zaslužuje i kako žena treba voljeti muža. Prevarila sam ga, virtualno. Odlučila sam ostati u braku. Trebam li ostati svoja ili ga razvrgnuti i prekinuti tu agoniju? Kakva nam je budućnost? Kakva je budućnost moje djevojčice? Hvala vam na odgovorima i savjetima.

šifra: kako dalje

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Odmah sam analizirajući fotografiju uočio da je suprug mnogo pozitivniji od vas. Stabilniji je od vas. Vi ste hipersenzibilni, osjetljivi, često se zaljubite, ali nažalost u ljude koji vas ne primjećuju. Bili ste zaljubljeni i voljeli ste, ali vam ljubav nije uzvraćena. Čovjek iz prošlosti je samo htio avanture. Nije mi jasno zbog čega ste se udali. Imate prekrasnu kćer. Vi trebate sebe preispitati i vidjeti što želite. Ako ga ne volite, raziđite se.

Vidim da će on pronaći vrlo dobru i pažljivu ženu. Vama su aspekti dosta nepovoljni. Ne vidim vam nikakve ljubavi niti muškarce. Na vama je da napravite što mislite da je najbolje. Što se tiče kćeri, njoj vidim dobru budućnost i perspektivu. Imat će dobar posao, ljubav, brak i djecu. Ovdje nitko nije problem, samo Vi. Idite psihologu na nekoliko tretmana, bit će Vam bolje. Sretno.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.