Produktivnost: Opuštate li se na kauču, nemojte tamo i raditi

Scott Adams u svojoj knjizi 'How to Fail and Still Win Big' govori kako je bolje izraditi sustave nego si postavljati ciljeve. Ciljevi imaju dva problema - orijentirani su na budućnost i previše su specifični, što može stvoriti iluziju neuspjeha. Ljudi će biti uvjereni da nisu ništa napravili ako ne postignu točno ono što su si zacrtali.

- Kad krenete ostvarivati ciljeve, obično nećete vidjeti neposredne rezultate, što može biti frustrirajuće i obeshrabrujuće - kaže autor. Iz tog razloga preferira sustave koji su čvrsto utemeljeni u sadašnjosti, usredotočeni na svakodnevicu i mogu se prilagoditi svakom načinu života.

- O sustavima sam saznao slučajno. Na jednom sam zrakoplovnom letu sjedio pokraj čovjeka koji mi je objasnio kako su ga upravo sustavi preobrazili od zaposlenika do izvršnog direktora - navodi, pa pojašnjava kako je važno uvijek težiti boljem.

- Dobro je osmisliti sustave kojima ćete usvojiti navike i ostati motivirani za ono što želite raditi - ističe autor. I sam je primijenio ovaj koncept na svoj život. Stvaranjem sustava na poslovnom planu osjećao je kako svakim danom postaje sve sposobniji, bez obzira na sudbinu projekta na kojem je radio. Objašnjava i kako je specijalizacija bila poželjna u prošlosti, no smatra kako to danas više nije tako.

- U novije vrijeme, posjedovanje općeg znanja o različitim poljima često je bolje nego znati sve o samo jednomu - ističe.

Posjedovanje širokog raspona vještina pomoći će vam da se prilagodite stalnim promjenama, a dodatna je prednost što ćete se zbog njih lakše istaknuti.

- Naravno, neke će vještine biti korisnije od drugih, stoga je mudro uzeti u obzir vašu lokaciju - kaže. Navodi i kako su neke vještine korisne bez obzira gdje se nalazite, poput gramatike. Važno je i pripremiti se na to da ćete, pokušavajući usvojiti neke vještine, sigurno doživjeti i poneki neuspjeh. No morate shvatiti da je to dobro. Svaki neuspjeh nudi priliku za učenje. Ako u poslu naletite na kritike, nemojte očajavati već ih držite na umu kako biste ih idućeg puta izbjegli. Savjetuje i da učinkovitom kombinacijom svojih vještina napravite - posao.

- Svi smo se susreli s pritiskom okoline koja misli da zna što je za nas najbolje, no istina je da ste vi ti koji odlučuju što želite raditi - ističe i govori kako samo treba prepoznati ono u čemu smo dobri, a to su uglavnom one stvari koje volimo raditi.

- Ako volite provoditi vrijeme s djecom, vaša posebna vještina može biti upravo rad s najmlađima. Isto tako, stvari koje ste voljeli raditi kao dijete često vas mogu odrediti, pa od hobija možete napraviti karijeru - navodi. Ipak, ističe da morate biti svjesni kako pronalaženje pravog posla zahtijeva isprobavanje različitih stvari sve dok ne pronađete posao koji vam odgovara.

- Ako pokrenete vlastiti posao i pokušate unovčiti svoju ideju ili proizvod, pokušajte pronaći svoj ‘x-faktor’. On se odnosi na onaj dio koji će potaknuti uzbuđenje kod potrošača te zbog kojeg će ga htjeti nekomu preporučiti ili podijeliti na društvenim mrežama. Na to se trebate usredotočiti - objašnjava autor. Trebate utvrditi u koje se vrijeme osjećate najkreativnije i najproduktivnije, a primjerice ako se opuštate na kauču, nemojte tamo i raditi.

- Upravljate svojom energijom, zdravo se hranite i vježbajte te se okružite kreativnim ljudima koji vas inspiriraju i poput kojih bi željeli biti - savjetuje Adams.