Profesionalna čistačica otkrila 6 trikova za to da vaša kuhinja uvijek bude u savršenom redu

Male dnevne navike mogu učiniti vašu kuhinju funkcionalnijom i puno lakšom za održavanje, tvrde stručnjaci. Ako ne znate što bi mogli promijeniti da se tome približite, nije zgorega provjeriti što o tome kažu profesionalci: Alicia Sokolowski, suosnivačica AspenCleana, podijelila je svoje najbolje savjete i trikove za održavanje čiste i organizirane kuhinje tijekom cijele godine za portal Delish, a prenosi msn.

Evo koji trikovi njoj pomažu u tome da kuhinje koje održava izgledaju poput onih iz domova slavnih, ili iz časopisa: Kao da ih uopće ne koristite.

Koristite prozirne kante za smeće

Možda se čini nelogičnim koristiti kantu kroz koju se sve vidi, no Sokolowski kaže da su izvrsne za organizaciju.

- Takve kante vam mogu pomoći da uočite nered prije nego što postane još veći problem. Tako brzo možete uočiti i riješiti tekućinu koja se prolila po kanti, mrvice ili staklenke koje su procurile i sve se zalijepilo - pojašnjava.

Uvedite pomoćne kante koje praznite odmah

Sokolowski također ističe da često koristi kante za smeće koje se prazne odmah po korištenju.

- Umjesto da trčite po kuhinji da bi nešto bacili u smeće, držite malu košaru ili kantu na pultu dok pripremate obroke, predlaže stručnjakinja. To je savršeno mjesto za prikupljanje ostataka namirnica, plastičnih ili kartonskih omota i slično, a jednostavno ih je odmah isprazniti.

Pravilo 'Jedna ladica, jedna minuta'

Sokolowski se kune u praksu 'mikročišćenja'. Dakle: izaberite jednu ladicu ili policu i provedite jednu minutu pospremajući je. Prije nego što to uopće osvijestite, riješit ćete ključne probleme u kuhinji, a i dalje imate vremena za pripremu večere.

- To je mala navika s velikim prednostima - kaže Sokolowski.

Koristite krpe od mikrovlakana u boji

Krpe od mikrovlakana izvrsne su za čišćenje, ali kada određenom zadatku dodijelite određenu boju, čišćenje postaje još čarobnije.

- Učinkovito je, sprječava širenje klica i čini čišćenje jednostavnijim, jer nema stalnog ispiranja krpa, objašnjava Sokolowski.

Napravite noćni reset

Svake večeri nakon večere postavite timer na dvije minute kako biste obrisali radne ploče, pokrenuli perilicu posuđa i pospremili stvari u ormarić.

- To sprječava nakupljanje i stvara priliku za 'svježi' start idućeg jutra, a može postati zgodan večernji ritual.

Izvadite zvučnike i navijte glazbu

Niste previše motivirani za čišćenje? Pojačajte svoju omiljenu glazbu ili uključite neki dobar podcast radio.

- To je mentalni trik, ali čini čuda, kaže Sokolowski. Čišćenje će postati lakše i ugodnije, kaže.

