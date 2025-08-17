Obavijesti

Profesionalna čistačica otkrila 6 trikova za to da vaša kuhinja uvijek bude u savršenom redu

Ako još niste došli do toga da vaša kuhinja kad ju ne koristite izgleda kao one iz časopisa, možda vam ovi savjeti pomognu: Profesionalna čistačica otkrila je nekoliko svojih trikova

Male dnevne navike mogu učiniti vašu kuhinju funkcionalnijom i puno lakšom za održavanje, tvrde stručnjaci. Ako ne znate što bi mogli promijeniti da se tome približite, nije zgorega provjeriti što o tome kažu profesionalci: Alicia Sokolowski, suosnivačica AspenCleana, podijelila je svoje najbolje savjete i trikove za održavanje čiste i organizirane kuhinje tijekom cijele godine za portal Delish, a prenosi msn.

Evo koji trikovi njoj pomažu u tome da kuhinje koje održava izgledaju poput onih iz domova slavnih, ili iz časopisa: Kao da ih uopće ne koristite.  

Koristite prozirne kante za smeće

Basket with crumpled paper on floor indoors. Space for text
Možda se čini nelogičnim koristiti kantu kroz koju se sve vidi, no Sokolowski kaže da su izvrsne za organizaciju. 

- Takve kante vam mogu pomoći da uočite nered prije nego što postane još veći problem. Tako brzo možete uočiti i riješiti tekućinu koja se prolila po kanti, mrvice ili staklenke koje su procurile i sve se zalijepilo - pojašnjava.  

Uvedite pomoćne kante koje praznite odmah

Sokolowski također ističe da često koristi kante za smeće koje se prazne odmah po korištenju. 

- Umjesto da trčite po kuhinji da bi nešto bacili u smeće, držite malu košaru ili kantu na pultu dok pripremate obroke, predlaže stručnjakinja. To je savršeno mjesto za prikupljanje ostataka namirnica, plastičnih ili kartonskih omota i slično, a jednostavno ih je odmah isprazniti. 

Pravilo 'Jedna ladica, jedna minuta'

A young woman from a professional cleaning company cleans up at home. A man washes the kitchen in yellow gloves with cleaning supplies stuff.
Sokolowski se kune u praksu 'mikročišćenja'. Dakle: izaberite jednu ladicu ili policu i provedite jednu minutu pospremajući je. Prije nego što to uopće osvijestite, riješit ćete ključne probleme u kuhinji, a i dalje imate vremena za pripremu večere. 
- To je mala navika s velikim prednostima - kaže Sokolowski. 

Koristite krpe od mikrovlakana u boji

Krpe od mikrovlakana izvrsne su za čišćenje, ali kada određenom zadatku dodijelite određenu boju, čišćenje postaje još čarobnije. 
- Učinkovito je, sprječava širenje klica i čini čišćenje jednostavnijim, jer nema stalnog ispiranja krpa, objašnjava Sokolowski.

Napravite noćni reset

Smiling female person doing cleansing procedure
Svake večeri nakon večere postavite timer na dvije minute kako biste obrisali radne ploče, pokrenuli perilicu posuđa i pospremili stvari u ormarić. 
- To sprječava nakupljanje i stvara priliku za 'svježi' start idućeg jutra, a može postati zgodan večernji ritual. 

Izvadite zvučnike i navijte glazbu

Niste previše motivirani za čišćenje? Pojačajte svoju omiljenu glazbu ili uključite neki dobar podcast radio. 
- To je mentalni trik, ali čini čuda, kaže Sokolowski. Čišćenje će postati lakše i ugodnije, kaže. 
 

