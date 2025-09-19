Scott Falhman je želio označiti sadržaj koji su objavljivali njegovi kolege i studenti na Sveučilištu Carnegie Mellon u Pittsburghu, gdje je predavao
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Profesor osmislio oznaku za duhoviti sadržaj 1982. godine
Čitanje članka: < 1 min
Predlažem da se sljedeći znak koristi kao oznaka za duhovit sadržaj: :-). Čitajte ga postrance - napisao je na online oglasnoj ploči sveučilišta, na današnji dan 1982. godine, Scott Falhman, informatički stručnjak. Želio je označiti sadržaj koji su objavljivali njegovi kolege i studenti na Sveučilištu Carnegie Mellon u Pittsburghu, gdje je predavao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku