Prijatelji iz srednje škole skupa su upali u zvjezdani biznis i sad muku muče s udovoljavanjem želja grupi Black Eyed Peas, koju dovode u našu metropolu...
IMAJU TEK 26 GODINA PLUS+
Profi partijaneri dovode najveće zvijezde u Hrvatsku: Topimo se na 40°C, a oni uživaju u luksuzu
Imaju tek 26 godina, a iza sebe već niz velikih koncertnih spektakala i više od 250.000 posjetitelja. Matej Franc, Ivan Budor i Filip Karačić, prijatelji još iz srednjoškolskih dana, danas stoje iza Lollipopa - jednog od najposjećenijih glazbenih brendova za mlade u regiji, koji je kroz svoja događanja do sada okupio više od 250.000 mladih posjetitelja preko klupskih večeri, do velikih open-air događanja, brzo su izrasli u trend settere domaće event scene.
