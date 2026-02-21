Obavijesti

IMAJU TEK 26 GODINA

Profi partijaneri dovode najveće zvijezde u Hrvatsku: Topimo se na 40°C, a oni uživaju u luksuzu

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 7 min
Profi partijaneri dovode najveće zvijezde u Hrvatsku: Topimo se na 40°C, a oni uživaju u luksuzu
24SATA Zagreb: Filip Karačić, Matej Franc i Ivan Budor iz Lolipop PR agencije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prijatelji iz srednje škole skupa su upali u zvjezdani biznis i sad muku muče s udovoljavanjem želja grupi Black Eyed Peas, koju dovode u našu metropolu...

Imaju tek 26 godina, a iza sebe već niz velikih koncertnih spektakala i više od 250.000 posjetitelja. Matej Franc, Ivan Budor i Filip Karačić, prijatelji još iz srednjoškolskih dana, danas stoje iza Lollipopa - jednog od najposjećenijih glazbenih brendova za mlade u regiji, koji je kroz svoja događanja do sada okupio više od 250.000 mladih posjetitelja preko klupskih večeri, do velikih open-air događanja, brzo su izrasli u trend settere domaće event scene.

