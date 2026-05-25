DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prvo predstavljanje novih uniformi izazvalo je pažnju javnosti, a mlade domaćice Aerodroma Zagreb svojim su novim izgledom unijele svježinu i eleganciju u zračni promet...
Profinjene odore za domaćice Aerodroma osmislila stjuardesa
Putnici na zagrebačkom aerodromu krajem svibnja 1968. mogli su primijetiti novost - domaćice Aerodroma Zagreb pojavile su se u novim službenim odorama. Tamnoplava odijela, upotpunjena bijelim bluzama i elegantnim šeširićima, donijela su dašak suvremenog stila i dodatnu dozu profinjenosti u svakodnevicu zračne luke.
