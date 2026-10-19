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BAGREM NA VRHU

Proglašen ovogodišnji najbolji med u Zagrebačkoj županiji

Piše HINA,
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Proglašen ovogodišnji najbolji med u Zagrebačkoj županiji
Foto: Fotolia
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Na ocjenjivanju meda Zagrebačke županije u Vrbovcu pčelari su predstavili svoje proizvode i natjecali se za priznanja. Događanje je istaknulo kvalitetu domaćeg meda i važnost podrške lokalnim pčelarima

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Bagremov med Davora Novosela iz Svetog Ivana Zeline proglašen je šampionom 23. senzoričkog ocjenjivanja meda Zagrebačke županije, na kojemu je ukupno ocijenjeno 108 uzoraka meda.

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Domaćin ovogodišnjega ocjenjivanja i 16. Festivala pčelarstva Zagrebačke županije bila je Udruga pčelara Vrbovec. Ukupno je ocijenjeno 108 uzoraka meda, među kojima najviše bagremova. 

Uz šampiona, na Festivalu je ove godine dodijeljeno 29 zlatnih, 60 srebrnih i 19 brončanih odličja.

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Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Fizikalno-kemijska analiza provedena je na Agronomskom fakultetu, a ocjenjivači su vrednovali čistoću, bistrinu, boju, miris i okus meda.

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U ime Zagrebačke županije, sudionike Festivala pčelarstva u Vrbovcu je obišao zamjenik župana Damir Tomljenović koji je istaknuo da županija niz godina raznim mjerama pomaže razvoj pčelarstva. Među njima je i senzorsko ocjenjivanje kojim pčelari dobiju potvrdu kvalitete svog meda i time ga mogu lakše plasirati na tržište, rekao je Tomljenović.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pozvao je građane da prilikom kupnje odaberu kvalitetan med i podrže domaće pčelare.

 Naveo je i kako je na području Zagrebačke županije registrirano 610 pčelara s nešto više od 30 tisuća košnica, objavila je Zagrebačka županija.

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