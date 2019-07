Program za žene koje su rodile: One vježbaju, a bebe su s njima

Diplomirana trenerica Nana Milatić (45) vodi Postnatal - program vježbanja za žene koje su nedavno rodile, a one na trening vode i svoju novorođenčad.

- Dok mame vježbaju, bebe su na strunjačama pokraj njih. Koristimo sve rekvizite - od malih i velikih lopti, guma pa do bučica. Vježbe koje izvode su fokusirane na dijelove tijela koji su ‘najviše oštećeni’ u trudnoći, ali su one i strogo kontrolirane - kaže Nana.

Foto: Privatni album Mame s bebama dolaze na trening dva puta tjedno - ponedjeljkom i četvrtkom u 10 sati ujutro jer su tad bebe mirnije, ali kad je lijepo vrijeme, trenerica s njima dogovara trening u prirodi u zagrebačkom parku Maksimir.

- Tamo odlazimo na duge šetnje, vježbamo na klupicama, na travi, koristimo sve što nam priroda nudi - tvrdi Nana.

Bebe sve promatraju

Žene koje su rodile na prirodan način programu se mogu priključiti nakon šest tjedana, a one koje su imale carski rez - dva mjeseca nakon porođaja.

Foto: Privatni album - U grupi ima 12-ak mama, pa nas na treningu s bebama i sa mnom bude oko 25. Vježbe su izvučene iz svih programa - od pilatesa i korektivne gimnastike pa do joge te prilagođene da odgovaraju rodiljama. One se, s obzirom na težinu porođaja, medicinska ograničenja i na to je li majka vježbala ili ne u trudnoći, individualno prilagođavaju svakoj majci - objašnjava Nana. Dodaje i da faktor ponekad može biti trenutačno stanje jer se majkama prilagođavaju vježbe i s obzirom na to jesu li imale nemirnu noć s bebom. Dok majke vježbaju, bebe ih mirno promatraju.

- Njima je to interesantno, slušaju glazbu i gledaju kako se njihove mame ‘gibaju’. Najčešće su one bebe koje su doma zahtjevne na treningu dobre. Naravno, ponekad majke tijekom treninga moraju i podojiti ili presvući dijete, ali za to i služi ova grupa - napominje Nana.

Kava je dio rituala

Savjetuje rodiljama da idu na program minimalno devet mjeseci, a idealno godinu dana jer, kaže, koliko traje trudnoća, toliko treba vremena i da se vrati u prvotno stanje.

- Ono što je svakako važno je da mi na treninzima ne pokrivamo samo fizički, nego i psihički aspekt. Žene se često nakon porođaja nalaze u laganim depresijama zbog hormona, nespavanja, promjena na tijelu, zahtjevnosti majčinstva i slično. Sve one prolaze kroz isto, imaju slične probleme, pa se mogu međusobno identificirati i podizati si raspoloženja nakon neprospavanih i teških noći - napominje Nana.

Foto: Privatni album Nakon svakog treninga, koji u prosjeku traje 50-ak minuta, Nana s majkama odlazi na kavu i kaže kako je to obavezni dio 'rituala'.

- Ponekad majke radi neprospavanih noći zaspu i propuste trening, ali čak i tad dođu na kavu - ispričala je Nana.

Ono što joj je najzanimljivije vidjeti je da bebe koje tek počnu puzati već pužu jedna prema drugoj i pokušavaju 'uspostaviti kontakt'.

Cilj programa je zapravo vraćanje u formu nakon porođaja, a Nana savjetuje majkama koje su u trudnoći ili nedavno rodile da vježbanje u tim stanjima bude pod stručnim vodstvom, da ne vježbaju samoinicijativno.

