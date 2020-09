'Proizvodnja mlijeka je brža kod žena koje su već rađale i dojile'

<p>- Tijelo žene pamti prvu trudnoću što tijekom druge pomaže u proizvodnji mlijeka za novorođenče - kaže <strong>Camila Dos Santos</strong> iz istraživačkog tima laboratorija Cold Spring Harbor u Americi. Njihova studija pokazala je da tijekom trudnoće nastaje posebna oznaka na DNK u stanicama dojke. </p><p>- Tako je u genetskom kodu zapisano da je bilo trudnoće ranije što majkama kod drugog djeteta olakšava dojenje. Mliječna žlijezda zaslužna za proizvodnju mlijeka 'sjeća se' da je žena bila trudna. Zbog toga njezino tijelo kod druge trudnoće brže reagira na promjene hormona i proizvodnja mlijeka je brža. Istraživači su otkrili da to ostaje u memoriji do kraja reproduktivnog života žene - pojasnila je.</p><p>U trudnoći se u tijelu oslobađaju hormoni estrogen i progesteron što je okidač za poticanje proizvodnje mlijeka. Tada u grudima nastaje tisuće kanalića za transport mlijeka do bebe. Također, dojenje smanjuje rizik od smrti zbog raka dojke za četvrtinu. Znanstvenici vjeruju da je za to zaslužno smanjenje razine hormona estrogena za koji se zna da aktivira pojavu raka, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/health/article-3072306/Good-news-second-time-mothers-woman-s-breasts-REMEMBER-pregnant-study-finds-helping-produce-milk-new-arrival.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>