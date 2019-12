Proljeće je bolje vrijeme za nove odluke nego Nova godina

Tim Bono, psiholog na Sveučilištu Washington u St. Louisu tvrdi da je odluke bolje donositi u proljeće nego u siječnju. Siječanj je je hladan i često depresivan nakon nakon praznika dok proljeće većini ljudi donosi bolje raspoloženje.

- Možda trebamo zaboraviti da je 1. siječnja najbolje vrijeme za donošenje odluka. Siječanj je možda najteži mjesec u godini za promjene - rekao je dr. Bono.

On tvrdi da hladno vrijeme nije dobro za promjene i da otežava postizanje novih ciljeva. Isto tako on smatra da 'pad' u raspoloženju koji nastupa nakon praznika nije nikako dobar za promjene. To može značiti manju motivaciju za nove odluke.

Bono je također objasnio da čak i oni koji žive u toplijim klimatskim uvjetima također imaju problema s odlučivanjem jer su zimi dani kraći.

- Često podcjenjujemo koliko sunčeva svjetlost može utjecati na nas. Prvi dani siječnja najkraći su u godini. Znamo da sunčeva svjetlost kada ulazi u vidni sustav aktivira neuronske krugove koji su povezani s brojnim psihološkim stanjima. Neki ljudi napuštaju dom po mraku kada idu na posao, a kući se opet s posla vraćaju po mraku. Ograničenost sunčeve svjetlosti može utjecati na naše opće blagostanje i razinu energije - tvrdi Bono.

Za neke ljude siječanj je vrijeme promjena i odlučivanja jer smatraju da im to što imaju manje društvenih obaveza pruža vrijeme i prostor koje im je potrebno da se usredotoče na sebe. Ali, velik broj ljudi koji u siječnju donese nove odluke često 'odustanu' od istih.

- Samo se sjetite što sve djeluje protiv vas u to doba godine. Nema ništa loše pričekati nekoliko mjeseci kada okolnosti budu bolje i povoljnije za odlučivanje - zaključuje Bono, a prenosi Daily Mail.

