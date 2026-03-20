Proljetni umor: Tijelo 'kasni' za prirodom, a evo kako ćete ubrzati povratak u 'normalu'

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
S dolaskom toplijih dana, duljih večeri i prvih sunčanih jutara, očekivali bismo nalet energije i dobro raspoloženje. Ipak, za mnoge ljude travanj donosi upravo suprotno — osjećaj iscrpljenosti, manjak koncentracije, pospanost i opću tromost

Fenomen poznat kao proljetni umor već desetljećima izaziva podijeljena mišljenja: dok ga jedni smatraju stvarnim fiziološkim stanjem, drugi ga otpisuju kao izgovor ili prolaznu psihološku reakciju. No gdje je istina?

Tijelo u prijelazu između godišnjih doba

Proljetni umor nije službena medicinska dijagnoza, ali to ne znači da simptomi nisu stvarni. Stručnjaci ga najčešće opisuju kao skup reakcija organizma na promjenu godišnjeg doba, osobito prijelaz iz zime u proljeće.

Tijekom zimskih mjeseci tijelo se prilagođava kraćim danima i manjoj količini svjetlosti. Razina melatonina, hormona sna, često je povišena, dok je serotonin — hormon odgovoran za dobro raspoloženje — niži. Kada u proljeće dani naglo postanu dulji, organizam treba vrijeme da se ponovno “reprogramira”.

Upravo ta prilagodba može uzrokovati:

  • kronični umor
  • pospanost tijekom dana
  • smanjenu motivaciju
  • poteškoće s koncentracijom
  • razdražljivost

Drugim riječima, tijelo kasni za prirodom.

Hormoni, tlak i metabolizam

Jedan od ključnih razloga proljetnog umora leži u hormonalnim promjenama. Povećana izloženost sunčevoj svjetlosti potiče smanjenje melatonina i povećanje serotonina, ali taj proces nije trenutan. U tom prijelaznom razdoblju dolazi do svojevrsne hormonske neravnoteže.

Osim toga, toplije vrijeme uzrokuje širenje krvnih žila, što može dovesti do pada krvnog tlaka. Rezultat? Osjećaj slabosti i vrtoglavice, osobito kod osoba koje već imaju niži tlak.

Metabolizam također prolazi kroz prilagodbu. Zimi često konzumiramo kaloričniju i težu hranu, dok u proljeće tijelo traži lakše obroke. Ta promjena može dodatno doprinijeti osjećaju iscrpljenosti.

Psihološki faktor: očekivanja ili stvarnost

Proljeće se često romantizira kao vrijeme novog početka, energije i produktivnosti. Društvene mreže pune su slika 'novog života', reorganizacije i osobnih transformacija. Upravo ta očekivanja mogu stvoriti dodatni pritisak.

Kada se ne osjećamo onako kako 'bismo trebali', javlja se frustracija. Umjesto da prihvatimo prirodan ritam tijela, pokušavamo ga ubrzati — što često dovodi do još većeg umora.

Psiholozi ističu da proljetni umor nije samo fiziološki, već i mentalni fenomen. Zima je razdoblje usporavanja, dok proljeće donosi nagli porast aktivnosti — društvenih, poslovnih i osobnih. Taj tempo ne odgovara svima jednako.

Tko je najosjetljiviji?

Iako proljetni umor može pogoditi svakoga, određene skupine su osjetljivije:

  • osobe s kroničnim umorom ili anemijom
  • ljudi s niskim krvnim tlakom
  • osobe koje pate od sezonskih promjena raspoloženja
  • oni koji imaju nepravilne navike spavanja
  • ljudi pod povećanim stresom

Zanimljivo je da se simptomi češće javljaju kod žena, što se povezuje s hormonalnim fluktuacijama, ali i većim razinama svakodnevnog opterećenja.

Mit ili stvarnost?

Iako ne postoji kao formalna dijagnoza, većina stručnjaka slaže se da proljetni umor nije mit. Riječ je o stvarnoj reakciji organizma na promjene u okolišu, ali s velikim individualnim razlikama.

Drugim riječima — nije bolest, ali jest stanje.

Problem nastaje kada se simptomi ignoriraju ili pripisuju lijenosti. Dugotrajni umor može biti znak drugih zdravstvenih problema poput nedostatka željeza, poremećaja štitnjače ili kroničnog stresa, pa ga ne treba automatski pripisivati sezoni.

Dobra vijest je da proljetni umor obično traje kratko — nekoliko tjedana. Postoji niz jednostavnih navika koje mogu ublažiti simptome:

1. Više kretanja na svježem zraku
Boravak na dnevnom svjetlu pomaže regulaciji hormona i poboljšava raspoloženje.

2. Postupna promjena rutine
Umjesto naglih odluka (poput intenzivnog vježbanja ili drastičnih dijeta), važno je uvoditi promjene postupno.

3. Kvalitetan san
Odlazak na spavanje u isto vrijeme i smanjenje korištenja ekrana prije sna mogu pomoći stabilizaciji ritma.

4. Laganija prehrana
Više svježeg voća i povrća, manje teške hrane — tijelo će se lakše prilagoditi sezoni.

5. Hidratacija
Toplije vrijeme povećava potrebu za tekućinom, a dehidracija može pogoršati umor.

6. Smanjenje pritiska
Ne mora sve krenuti “ispočetka” u travnju. Ponekad je dovoljno usporiti.

Kada potražiti pomoć?

Ako umor traje dulje od nekoliko tjedana, postaje intenzivan ili ga prate simptomi poput vrtoglavice, ubrzanog rada srca ili gubitka apetita, preporučuje se konzultacija s liječnikom.

Važno je razlikovati sezonsku prilagodbu od ozbiljnijih zdravstvenih stanja.

Tijelo ima svoj ritam

Proljetni umor možda nema službeni medicinski status, ali njegovi učinci su itekako stvarni za velik broj ljudi. Umjesto da ga doživljavamo kao slabost, korisnije ga je shvatiti kao signal tijela da mu treba vrijeme za prilagodbu.

U svijetu koji neprestano traži brzinu i produktivnost, proljeće nas podsjeća na nešto jednostavno: promjene — čak i one pozitivne — zahtijevaju vrijeme.

A ponekad je najbolji odgovor na umor upravo suprotan od onoga što očekujemo — ne više aktivnosti, nego više razumijevanja prema vlastitom ritmu.

