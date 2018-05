Promijenio se preko noći, nešto se događalo u njegovom tijelu...

Promjene raspoloženja, letargija, gubitak libida, razdražljivost, nedostatak energije, gubitak mišićne mase, slaba koncentracija... Simptomi su to "muške menopauze". Nisu samo žene te koje ulaskom u srednje godine promijene ponašanje zbog utjecaja hormona, liječnici kažu da se to događa i muškarcima.

Liz Stout (45) iz Velike Britanije ispričala je kako je to izgledalo u slučaju njezinog supruga, odnosno kako je pomislila da joj je muž ušao u "mušku menopauzu" - iako, nešto drugo se događalo u njegovom tijelu. Kaže kako je do promjena u njegovom raspoloženju i ponašanju došlo naglo - u jednom trenutku je jako dinamičan, sekundu kasnije strašno umoran, prenosi Daily Mail.

- Jo ima 53 godine i dobro jede, vježba redovito i nema poroka, osim možda pokoje čaše crnog vina. Ipak, činio se nekako jako umornim, bio je uznemiren i zbunjen. Nekako kao da mu je bilo svega dosta - ispričala je i zapitala samu sebi je li joj suprug možda u muškoj menopauzi.

Foto: Fotolia

Razgovarala je s prijateljicama i otkrila da su i one prošle, ili prolaze, sličnu stvar sa svojim partnerima. Počela je istraživati po internetu, čitati stručne časopise... Pomislila je kako je Jo ušao u krizu srednjih godina, da je u "muškoj menopauzi", prepušten na milost i nemilost promjeni svojih hormona.

U tom slučaju, neki muškarci, poput žena, moraju uzimati lijekove, nadomjestke za testosteron.

Inače, "muška menopauza" čiji službeni naziv je - andropauza, osim spomenutih simptoma na početku teksta, može rezultirati poteškoćama sa spavanjem, preraspodjelom masnoće u tijelu koja se počne više taložiti na trbuhu.

Iako, i velike količine hormona stresa mogu uzrokovati smanjivanjem razine testosterona što u konačnici negativno utječe na razinu energije i libido. Liz se zapitala je li možda u tome problem.

- Kada smo se upoznali prije pet godina, njegova bezgranična energija bila je jedna od stvari koje su me privukle na njemu. Bio je jedan od najzabavnijih i najzanimljivijih ljudi koje sam ikada upoznala. Razlika od osam godina nije mi smetala, ja sam imala 40, a on 48. Naše udvaranje bilo je uzburkano, a nakon šest mjeseci veze počeli smo živjeti zajedno, u miješanom blaženstvu naših četvero potomaka, moje dvoje djece Tallulahom (13) i Georgeom (11) te njegovim djevojkama Lolom (16) i Scarlett (13) - ispričala je i dodala kako se Jo promijenio doslovce preko noći.

Foto: Dreamstime

Počeo je sa svakodnevnim pritužbama da se ne osjeća dobro, da je sav nikakav, a tako se nikada nije ponašao. Postalo mu je teško koncentrirati se na posao, a opustiti još teže. Pokušavao je ostati veseo, ali vidjelo se da mu je to borba.

- Dala sam sve od sebe da podignem atmosferu. Oboje smo to pripisali zimskoj melankoliji, ali istina je bila daleko do toga. Živjeli smo drugačije nego prije, on više nije bio zabavan - kazala je.

Navečer su sve manje trčali i biciklirali, a sve više sjedili pred televizorom. Sve manje su se ljubili, a sve više svađali. Jo je počeo odlaziti na spavanje sve kasnije i kasnije, nije mogao spavati kako treba. Pripisali su to godinama, tome što su sve stariji. Zapravo, on nije želio previše razgovarati o razlogu za promjenu u ponašanju, no ona se nekako nije mogla pomiriti s time, nešto joj je tu bilo čudno.

- Niti ja u početku nisam povezivala i prihvaćala simptome svoje menopauze u koju sam ušla prerano. ali s vremenom sam shvatila da je to tako. No Jo nije želio razgovarati o svojim hormonima - priča Liz.

Dodaje da su joj trebali tjedni da ga nagovori da potraži pomoć stručnjaka. Napokon ju je poslušao. Otišao je u kliniku Omniya u Londonu kod dr. Sohore Roked, liječnice opće prakse i stručnjakinje za muške hormone.

Liječnica je potvrdila da su njegove promjene u ponašanju tipične, da se s time susreće u poslu.

- Moje ženske pacijentice su puno svjesnije onoga što se događa u njihovim tijelima i otvorenije su za razgovor o tim neizbježnim promjenama do kojih dolazi u srednjoj dobi. Većina muškaraca dođe me vidjeti tek kada simptomi postanu ozbiljan problem. To je frustrirajuće, jer što ranije izbalansiramo neravnotežu, to je vjerojatnije da ćemo to riješiti - kaže liječnica.

Dodaje kako mnogi muški pacijenti pristanu razgovarati o tome tek kada vide dokaze, rezultate ispitivanja koji pokazuju očiglednu vezu između medicinskih činjenica i njihovih simptoma.

Foto: Goran Jakuš/Pixsell

Uzela je od Joa uzorak krvi kako bi izmjerila razinu testosterona te provjerila nedostaju li mu neki vitamini i minerali. Uzela je i uzorke sline u različitim dobima dana da bi provjerila razinu kortizola, hormona koji se oslobađa kada je čovjek pod stresom.

- Višak kortizola može poremetiti razinu šećera u krvi, utjecati na crijevne bakterije i povećati krvni tlak. Ono što je najviše zabrinjavajuće je činjenica da kortizol može biti pokretačka sila za najozbiljnije bolesti - objasnila je dr. Roked.

Jo je ubrzo saznao što se točno događa kod njega. Dobra vijest bila je da mu je razina testosterona odlična za muškarca njegove dobi. Ali, rezultati analize sline pokazali su nezdravo visoku razinu hormona stresa koji poništava učinke testosterona u tijelu. Jo je tada priznao da je zaista pod velikim pritiskom svaki dan, razapet između posla i obiteljskih obveza, ali da ranije nije želio govoriti o tome, nije želio biti negativan.

- Posebno je visoka stopa stresa i anksioznosti kod muškaraca u kasnim 40-im i ranim 50-im godinama života. Ne razumijem zašto, ali mnogi od njih vjerojatno neće potražiti pomoć, čak niti od obitelji i bliskih prijatelja - objasnio je dr. Paul McLaren, psihijatar u bolnici Priory Hayes Grove u Kentu.

Foto: Dreamstime

Jo je od liječnice dobio pripravke koji su mu pomogli da vrati energiju, uključujući Omega-3 kapsule za smanjenje upale koja je već zahvaćala stanice i tkiva. Dobio je i vitamin D te neke minerale. Naime, analiza je pokazala da Jo ima i vrlo nisku razinu vitamina D koji je važan stimulans raspoloženja. Dobio je i vitamin B, još jedan vitalni pojačivač energije. Vitamin B pomaže stimulirati rad nadbubrežne žlijezde i proizvodnju hormona, a koja je bila pod negativnim utjecajem kortizola.

Hrvatska liječnica pojašnjava:

Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine, objasnila nam je "mušku menopauzu", ali i kako tijelo muškarca reagira na velike količine stresa, i kako si pomoći.

- Andropauza je znak starenja muškarca, analogno procesu starenja kod žena s tom razlikom što menopauza kod žene ima jasno vidljiv znak, a to je prestanak menstrualnog ciklusa - menopauza je sinonim za posljednju menstruaciju. Kod muškaraca nema tako vidljiv znak, ali starenje i smanjenje razine muških spolnih hormona - testosterona ima svoj učinak na seksualni život - smanjenje libida, slabija erekcija, umor, promjene raspoloženja od razdražljivosti do potištenosti - objasnila nam je ova liječnica.

Foto: privatni album Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine

Dodala je kako se andropauza najčešće pojavljuje nakon 50. godine života, ali i ranije ako muškarac konzumira veće količine alkohola.

- Ali tu su i pušenje, stres, povećana razina glukoze u krvi, povišeni krvni tlak, povišena razina kolesterola u krvi - što su poznati rizični čimbenici za razvoj ateroskleroze. To je bolest krvnih žila koja ne zahvaća samo srce i centralni živčani sustav nego i sve krvne žile u tijelu uključujući i kavernozno tijelo penisa, čime se smanjuje spolna moć, a što je najčešće prvi znak ateroskleroze - kazala je.

Dodala je da je stres veliki problem.

- Stres je i u mlađoj dobi jedan od okidača sličnih poremećaja jer se u stresu luči puno hormona stresa - kortizola koji radi vazokonstrikciju krvnih žila i na taj način dolazi do slabije ishrane svih pogođenih tkiva koji u tom slučaju brže stare i oštećuju se. Na muškarcima su vidljive i promjene oblika tijela. Tako dolazi do centripetalnog taloženja masnog tkiva u području trbuha, a smanjuje se mišićna masa na rukama i nogama posebno ako se zbog zamora i bezvoljnosti tijelo ne kreće, ne bavi sportom i ne održava kondicija - objašnjava Branislava Čilić dr.med.

Naglašava kako je ono što muškarcima najviše smeta - slabljenje libida. U tom slučaju može se, kaže, napraviti dijagnostika - mjerenje razine testosterona iz krvi, što se radi u jutarnjim satima (između 8 i 11 sati).

- Ukoliko je potrebno, to se nadomjesti testosteronskim kremama i sl. U tu svrhu se mogu koristiti i vitamin D3, omega 3 masne kiseline, selen, cink, vitamini grupe B, ili hrana bogata ovim sastojcima, ali manje je učinkovito od terapije testosteronom. Preporuka je živjeti zdravo, jesti voće i povrće u više obroka na dan te tjelesna aktivnost, bez cigareta i alkohola, i na taj način će organizam biti dulje mlad - kazala nam je Branislava Čilić dr.med.

Foto: Dreamstime

Rad nadbubrežne žlijezde

Koja je uloga nadbubrežne žlijezde, kako poremećen rad utječe na nas te što može rezultirati niskom razinom testosterona, objasnili su u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u Narodnom zdravstvenom listu.

"Nadbubrežna žlijezda parna je endokrina žlijezda, smještena uz gornji pol bubrega. Sastoji se od dva dijela: kore i srži, koji se međusobno razlikuju i po podrijetlu i po funkciji. U kori se odvija proizvodnja, odnosno sinteza važnih hormona, poput mineralokortikoida, glukokortikoida te steroidnih androgena (tzv. „muških hormona“).

Glavni je predstavnik glukokortikoida hormon kortizol koji ima važnu ulogu u metabolizmu glukoze, koštanog i mišićnog tkiva, u proizvodnji krvnih stanica i funkciji imunološkoga sustava. Mineralokortikoidi sudjeluju u održavanju ravnoteže vode i elektrolita, poput natrija, kalija i klorida.

Srž nadbubrežne žlijezde mjesto je proizvodnje katekolamina, adrenalina i noradrenalina. Hormoni srži nadbubrežne žlijezde važni su u svladavanju stresnih stanja, jer pripremaju organizam za iznenadne i velike tjelesne napore. Poremećaji funkcije nadbubrežnih žlijezda mogu se očitovati smanjenjem izlučivanja ili pretjeranim izlučivanjem njezinih hormona...

Postoje poremećaji, odnosno bolesti koje dovode do niske koncentracije testosterona pa koristimo izraz hipogonadizam. Takvo stanje, hipogonadizam, dovodi do promjena poput smanjenja seksualne želje, slabljenja mišićne mase, smanjenja broja spermija,

slabljenja dlakavosti.

Hipogonadizam može biti uzrokovan mnogim uzrocima. Najčešće je posljedica starenja, bolesti hipofize i hipotalamusa, lijekova, bolesti ili ozljeda testisa, radijacije ili kemoterapije."

Pročitajte još i ovo! Mozak bolje radi ako jedete čokoladu.