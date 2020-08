Stiže promjena! Najviše će je osjetiti tlakaši ali i alergičari

Prognostičari su najavili naglu promjenu vremena nakon paklenog vikenda što će osobito negativno osjećati ljudi koji imaju kronične bolesti, dok će oni s alergijama konačno normalno prodisati

<p>Čak 15 stupnjeva niže temperature uz kišu mnogim će kroničnim bolesnicima donijeti dodatne tegobe početkom sljedećeg tjedna.</p><p>- To se najčešće odnosi na bolesnike sa srčanim, neurološkim i psihijatrijskim tegobama te one s dijabetesom. Ljudi koji imaju problema s tlakom mogu osjetiti nagle skokove u vrijednostima pa je dobro izmjeriti tlak prije svakog uzimanja lijeka, a potom se konzultirati sa svojim liječnikom oko doziranja - kaže dr. <strong>Darko Sinjeri</strong>, spec. hitne medicine iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.</p><p><br/> - Nipošto ne treba preskakati terapiju, mijenjati doze ili uzimati lijekove na svoju ruku. Dodatno, ako ste uz već postojeće simptome zamijetili pojavu nekih novih simptoma, svakako se javite liječniku - upozorava specijalist obiteljske medicine dr. Milan Mazalin.</p><p><br/> - Kad je riječ o neurološkim tegobama, takvi pacijenti najčešće trpi pojačane migrene, glavobolje ili vrtoglavice praćene mučninama, dok psihijatrijski pacijenti osjećaju povećani umor, razdražljivost, bezvoljnost i probleme sa spavanjem - nastavlja dr. Sinjeri navodeći kako i za njih vrijede ista pravila. </p><p><br/> Dr. Mazalin savjetuje kako je najbolje tijekom naglih promjena vremena ostati kod kuće i što manje boraviti na otvorenom, iako bi oni koji pate od alergija, osobito ambrozije, konačno mogli prodisati.</p><p><br/> - Kiša ispire alergene iz zraka pa je zato ljudima s alergijama ipak nešto lakše na otvorenom i konačno prodišu - kaže dr. Sinjeri. <br/> Pojasnio je da od uobičajenih 200 intervencija na dan tijekom naglih promjena vremena imaju 10 posto više poziva.</p><p><br/> - Ne izlažite se pretjeranim naporima i sve aktivnosti svedite na minimum. Dodatno, ako možete mjeriti šećer ili tlak, svakako malo redovitije provjerite te parametre kako biste uočili promjene - savjetovao je dr. Mazalin dodajući kako pomaže i laganija prehrana te konzumacija dovoljnih količina vode.</p><p>Što se današnjeg dana tiče bit će sunčano, a na kopnu je ujutro mjestimice moguća kratkotrajna magla, a poslijepodne su, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskome kotaru lokalno mogući pljuskovi.</p><p>Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 32 Celzija. Planirate li za vikend neke aktivnosti, najbolje ih je provesti na moru. Na istoku zemlje temperature bi mogle skočiti i iznad 35.</p>