Promjene navika: Šetnjom do trgovine štedite i čuvate okoliš

Živjeti zeleno znači “preokrenuti” klimatske promjene, ali to također znači i zaštititi svoju djecu i kućne ljubimce, poboljšati vlastito zdravlje i štedjeti novac, smatraju autori knjige “Ready, Set, Green: Eight Weeks to Modern Eco-Living", Graham Hill i Meaghan O’Neill.

Foto: Promo

To nužno nisu radikalne promjene u vašem životu već postepeno prilagođavanje, primjerice prelaskom na zdravije proizvode za čišćenje i vožnja automobilom nekoliko kilometara manje svakog tjedna. Autori knjige, pokretači portala Treehugger.com, kažu kako su mali detalji dovoljni da vaš dom, ured, automobil i odmor budu - ekološki prihvatljiviji.

- Upotrebljavate li perilicu posuđa umjesto pranja suđa na ruke uštedjet ćete 5000 litara vode godišnje. Jedete li manje govedine, smanjit ćete i stvaranje CO2 za 115 kilograma godišnje, a pranjem odjeće u hladnoj vodi umjesto u vrućoj stvarat ćete 90 kilograma manje CO2 godišnje. Ako pak zamijenite tri žarulje koje najčešće koristite u domu fluorescentnim žaruljama, smanjit ćete zagađenje s CO2 za 135 kilograma svake godine - govore autori. Možete i otkazati neželjenu poštu i mudro odabirati voće i povrće kako biste što manje hrane bacali, ili isključiti televiziju ako ju ne gledate - i evo prilike da promijenite budućnost planete i vratite ravnotežu u vaš svakodnevni život.

Najvažnija stvar koju svatko može učiniti je revizija jednog vlastitog dana.

- Pogledajte stvari koje radite i promislite kako to možete učiniti malo “zelenijim”. Vozite li se do trgovine i onda kad biste mogli otići pješke? Jednostavno napravite “malo”, a kako vrijeme prolazi, donosit ćete sve bolje i bolje odluke za sebe i okolinu. Ne morate to raditi odjednom, već pomalo. Ne morate odmah biti briljantni, nastojte biti samo dobri u početku. Tako se rađaju socijalne revolucije, pa povedite ostale svojim primjerom - zaključuju ovi zeleni vizionari.