Pronašli smo 10 cool hoodica za stylish kućne kombinacije

Jednostavna vesta s kapuljačom nekad je bila rezervirana samo za sport i casual odijevanje, no danas je ona, osim u 4 vlastita zida, genijalan odjevni predmet koji možemo kombinirati i za razne dnevne outfite. Isplati se imati neke dobre hoodice, u kućnoj varijanti bit će dašak street stylea, a nekima su upravo one omiljeni casual kroj.

Foto: Reserved

Suptilno nijansiranje u dva tona dolazi u nježnoj pastelnoj varijanti. Cijena: 229 kn, Reserved

Foto: H&M

Idealno za beskrajno gledanje omiljene humoristične sitcom serije: "Friends" hoodica u online shopu H&M košta 199 kn.

Foto: Zara

Dječji likovi osvajaju svijet vesti za odrasle i one koji se tako ne osjećaju. Snoopy i njegova Peanuts ekipa zvijezde su veste iz Zare, koja košta 199 kn.

Foto: Bershka

Više volite Mickey Mousea? Nema problema, tu uskače Bershka sa svojom cool hoodicom po cijeni od 199,90 kn.

Foto: H&M

Za klasičarke koje iznad svega štuju kult bež nijansi i tonova vanilije i šampanjca, tu je elegantna hoodica iz H&M-a, po cijeni od 228 kn.

Foto: Reserved

Još jedna pastelna, ovaj put blago ružičasta varijanta, s cool printom na leđima i trostrukom vezicom u bojama. Cijena: 139 kn, Reserved

Foto: Asos

Lagana i jednostavna varijanta za ljubiteljice minimalizma i bazičnih komada. Cijena: ASOS DESIGN oversized boyfriend hoodie in washed stone, 184 kn

Foto: Bershka

Volite manga stripove i likove? Bershka je Sailor Moon stavila na jednostavnu crnu hoodicu. Cijena: 249,90 kn

Foto: Asos

Iz svijeta pastela dolazi i ova predivna plava varijanta, na kratkom, širem kroju. Cijena: ASOS DESIGN Daytona hooded sweat, 184kn

Foto: Asos

Još jedna voluminozna varijanta s printom na leđima dolazi u crnoj boji. Cijena: New Girl Order oversized hoodie with front diamante and back graphic, Asos, 293kn

