Pronjuškali smo tvorničkim dućanima i našli: Čarapice od 3 kn, a masivni krevet i za 528 kn

Nekada je svaka tvornica imala svoje dućane i mnogi su znali njihove adrese jer su tamo kupovali povoljnije. Sve ih je manje, ali ih i dalje ima. Provjerili smo - tu su jeftiniji hrana, pića, odjeća, pa čak i namještaj

<p>Još od vremena bivše države postojali su tvornički dućani u kojima bi proizvođači nudili svoju robu puno povoljnije nego u slobodnoj prodaji. Starije generacije znale su adrese tih dućana i redovito išle u njih kako bi malo spasili svoj novčanik. Sada su ti dućani rijetki, tko se sjeća kaže, s propadanjem tvornica nestajale su i te trgovine, ali i dalje postoji pokoja.</p><p>Obišli smo neke i uvjerili se - u njima se hrana i pića i za nekoliko kuna jeftinije nego na tržištu. Nama su za oko zapele dječje čarapice već od tri kune, krevet od punog drveta bez podnice za 500-tinjak kuna, butelje vina koje su po desetak kuna jeftinije nego drugdje i još puno toga.</p><p>U zagrebačkoj tvrtki URIHO, koja većinom zapošljava invalide, imaju trgovinu u Držićevoj ulici u kojoj smo pronašli čvrst kišobran od 99 kn. Motive purgerice i purgera u šestinskoj nošnji su i na majicama, pregačama, šalicama... Njihovi glavni proizvodi su radna odjeća koju ovih dana najviše kupuju učenici strukovnih škola, a roditelji znaju da ovdje mogu proći za više desetaka kuna povoljnije. Tako smo i mi zatekli oca i sina, budućeg kuhara koji su bluzu, hlače i kapu platili su 330 kuna, a još će trebati pregaču koja je 45 kuna. Prodaju i radnu odjeću za konobare, kute za frizerke po 130 i 150 kn. </p><p>U tvorničkom dućanu Jadran čarapa u zagrebačkoj Dubravi prošli tjedan su imali dječje sokne po tri kune, a 4,90 kuna bile su ženske sokne i dječje najlonke, dok su 9,90 kuna bile dokoljenice i štrample za djecu. Paket sa sedam pari čarapa za odrasle bio je 39,90 kuna. U tvorničkom dućanu rasprodaju viškove ili snize cijenu zbog oštećene ambalaže. Jeftinih proizvoda nema svih veličina, no kod tvornice su i druge čarape jeftinije nego u ostalim njihovim prodavaonicama. U Kraševu tvorničkom dućanu prošlog tjedna bilo je Bananka od 600 grama za 24,99 kuna, 500 grama Ki-Ki bombona za 29,50 kuna, pola kilograma čokolada s keksima za 22,95 kuna, a 700 grama slanih štapića za 12,99 kuna. To je “lom” roba, ostatak od proizvodnje, a čega ima ovisi što tad tvornica radi. Jasno da imaju i ostale Kraševe proizvode.</p><p>Bili smo i u diskontu Maraske u Zadru.</p><p>- Najviše nam dolaze domaći ljudi koji poznaju naša pića pa znaju da će kod nas proći jeftinije - kazuju nam Katarina (24) i Ivana (35), prodavačice u Maraskinom diskontnom dućanu na Poluotoku u Zadru. Da ne ističemo pojedinačno pojedine boce, u njihovim trgovinama za litru pića može se proći i 15 kuna jeftinije, a pakiranja u obliku suvenira su i 100 kuna jeftinija nego drugdje. </p><p>- Izvrsno se prodaje i liker Maraschino u pletenoj boci - dodaju prodavačice.<br/> Još davne 1806. godine, kad je Francesco Drioli, osnivač tvornice likera, proširio tržište na Carigrad, Petrograd, Stockholm, Češku i Ugarsku, uveo je posebnu tehniku ručnog pletenja boca.<br/> - Jedinstveni okus likera maraschina i jedinstveni način ručnog pletenja, Maraska je zadržala do danas - tvrde u toj tvornici.<br/> Prodavačice kažu i da neki ljudi dan danas insistiraju na pletenim bocama, traže likere s retro etiketama pa čak i "grintaju" kad se dizajn osuvremeni. Često traže i da im boca ima stakleni čep. Zato nastoje imati za svakog po nešto.<br/> - Ove turističke sezone imali smo priličan broj degustacija pa se ljudima liker svidi i dođu po cijelu bocu. Likere u većim količinama su nam kupovali Poljaci, a Nijemci šljivovicu - kaže Katarina. </p><p>Tu su i popularni sokovi pa se "Maraška" odnosno Amarena u bočici koja u kafićima stoji po 15 kuna, može kupiti za svega 5,60 kuna, a sirup u staklenoj boci, popularno zvan "sok na razmnožavanje" stoji 24,99 kuna dok je u trgovinama oko 30. U plastici je ta razlika 20 kuna naspram 28. Džemovi od 250 grama stoje 16,99. U prodaji imaju i džemove od smokve i amarene, ali ih nije bilo u prošli ponedjeljak, kad smo posjetili diskont, jer se sve prodalo! Sok od šipka i ribiza, litra u tetrapaku, košta 6,99 kuna. Sokići Kids Joy Zoo od naranče, jabuke, marelice i limuna koštaju svega 1,99 kuna, a breskva i jabuka su malo skuplje, 2,99 kuna.</p><p>A čuvena splitska tvrtka Dalmacijavino nekada je imala svoje specijalizirane trgovine diljem Splita i Dalmacije. Danas su njihovi proizvodi plasirani u velikim marketima, ali se i dalje mogu kupiti jeftinije, i to u samoj tvornici u Splitu, te u specijaliziranoj trgovini u Drnišu, kod kojeg tvrtka ima svoje ogromne vinograde.<br/> U splitskoj tvornici veleprodajne su cijene, za vlastite djelatnike i tvrtke, dok su u prodavaonici u Drnišu akcijske cijene za sve.Provjerili smo cijene i usporedili nekoliko proizvoda kupljenih izravno u Dalmacijavinu ili u velikim marketima. Evo što smo našli: 1 l Debit je 28,99 kn (u drugim trgovinama i 37,99), Plavina 1l je 23,99 (drugdje 28,99), Merlot 1l je 25,99 (drugdje 29,99), Pipi 2l je 8,99 (drugdje 13,99), Kvasina 1l je 11,99 kuna (drugdje 17.99). Ove su cijene vrijedile prošli tjedan kad smo bili u njihovoj trgovini. </p><p>Na prvu se čini da danas ima više tvorničkih dućana prehrambene industrije, da je manje za ostale stvari. Redovito su u mnogim mjestima stari dućani zatvoreni. No vremenu odolijeva trgovina ustanove Suvenir Arbor iz Sirača kraj Daruvara. Tamo većinom rade radnici s invaliditetom i proizvode proizvode od punog drveta, od dječjih kockica do velikih stolova i kreveta od masiva. </p><p>U mjestu Sirač kraj Daruvara je tvornica Suvenir Arbor u kojoj većinom rade ljudi s invaliditetom. Tamo smo našli puno stvari od drveta vrlo povoljno. Masivni krevet bez podnice je 528 kuna, a podnica 138,37 kuna. Krevet na kat s dvije podnice je 1415,95 kuna, što je iznimno povoljno, potvrdili su nam.</p><p>Njihova je tvornička trgovina redovito otvorena ali samo je mjesto uspavano, nekako usporeno, pa je takva i prodaja. Ima dana kada nitko ne proviri u njihov dućan, a trebali bi. Jer tamo je prava mala riznica zaista povoljnih stvari od hrasta, bukve, javora...</p><p>Tako je stol s metalnim nogama i pločom od hrasta, bukve ili javora za osmero ljudi svega 2900 kuna. Sličnih stolova na tržištu skoro da i nema ispod 5000 kuna, a redovito su cijene i puno više od ove. Imaju oni i za 29 kuna simpatičnih drvenih dasaka za rezanje ili serviranje hrane u obliku svinje, ovce, krave... I samo letimičnim pogledom na tržište, rijetko gdje se po toj cijeni mogu naći kuhinjske daske, a redovito se prodaju od najmanje 50 pa i do 150 (ponekad i više kuna). Za malo više od 500 kuna može se kod njih kupiti i krevet od masivna drveta i nude ih u tri boje, a ako se kupi krevet na kat, s podnicama je manje od 1500 kuna. Znalci na tržištu znaju da je takav komad namještaja po toj cijeni skoro nemoguće dobiti. Čak i uz trošak benzina, čini se na prvu da se isplati potegnuti po Sirača. </p>