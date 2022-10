Propucali su ga s 23 metka, ali je ipak preživio i postao glumac

Ukupno je bilo osmero braće Dalton. Trojica su postala vođe poznate istoimene bande. Bili su to Grat, Bob i Emmett Dalton. Bob Dalton, koji je poslije postao vođa bande Dalton, bio je najgori u skupini. Nakon niza uspješnih pljački vlaka zaželjeli su se neke spektakularne razbojničke akcije, po kojoj bi se proslavili više od Jessea Jamesa, američkog razbojnika. Odlučili su opljačkati dvije banke odjednom, i to usred dana. Tako je 5. listopada 1892. banda Dalton pokušala pljačku dviju banaka, First National i Condon, u svom rodnom gradu Coffeyvilleu. Bob je planirao cijelu pljačku, a Emmett je bio protiv te ideje. Išao je u školu u blizini i bojao se da će neki od njegovih prijatelja biti ozlijeđeni, ali Bob ga je uvjeravao da neće biti pucnjave i da će sve biti gotovo prije nego što itko sazna što se dogodilo.