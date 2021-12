Prva jutarnja kava u društvu najmilijih na božićno jutro vjerojatno je jedno od najljepših iskustava koja ćete zadržati u sjećanju tijekom cijele godine, pa se isplati potruditi oko toga da jutro doista bude posebno, te da svi imaju osmijeh na licu. Želite li razveseliti ukućane, uz malo truda možete pripremiti slatke zalogaje koji će ih razveseliti. Za to vam u nekim slučajevima čak ne treba ni mikser ni pećnica, već samo malo mašte.

Donosimo nekoliko prijedloga:

Veseli slatki bor

Pripremite kutiju medenjaka, ili biskvita, pa ih narežite na 4 komada. Potom složite 10 komada jedan uz drugi, tako da formiraju bazu jelke. Pospite ih s malo meda, pa na njih složite novi sloj 'grana' od biskvita, sa 8 komada. Dodajte med i na taj sloj lijepite 6 komada biskvita i tako dok ih ne potrošite, te ne formirate oblik božićnog drvca.

Pripremite neku glazuru - samo od sitnog šećera i malo limunovog soka, ili uz dodatak voćnog soka, pa ju prelijte preko bora. Dodajte mrvice od čokolade, ili šećerne mrvice u boji i vaša jelka je gotova.

Medenjaci od francuza

Kruh sa marinadom možete pripremiti i dan ranije, pa ostaviti u hladnjaku i ujutro samo ispeći.

Sastojci:

- 1 dugački francuz, narezan na oko 24 kriške (može biti svjež, ili franzuz odstajao do dva dana)

- 1/4 šalice maslaca, rastopljeno

- 3 velika jaja

- 1/2 šalice mlijeka (ako je kruh jako star, koristite 3/4 šalice mlijeka)

- 1/4 šalice javorovog sirupa

- 1/4 šalice svijetle, srednje ili tamne melase (ima je u trgovinama zdrave prehrane)

- 1 žličica cimeta

- 1 čajna žličica mljevenog đumbira

- 1 žličica crvene paprike

- 1/2 do 1 žličica mljevenog muškatnog oraščića

- 1/2 do 1 žličice mljevenog klinčića

- prstohvat soli

- malo šećera u prahu, po želji

- malo javorovog sirupa, đumbira ili melase za ukras na tanjuru

Priprema:

Obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Dodajte narezani kruh u 3 reda, tako da složite otprilike po 8 kriški u redu, tako da se dodiruju i preklapaju. U velikoj zdjelici u mikrovalnoj pećnici otopite maslac, otprilike jednu minutu. Ostavite da se ohladi, kako se jaja koja ćete dodavati ne bi stisla.

Redom dodajte sljedećih 10 sastojaka, sve do soli, pa nakon svakog dodavanja dobro miješajte. Ako vam neki od spomenutih začina ne odgovaraju, izbacite ih, ili smanjite količinu. Kad smjesa bude jednolična, polako ju izlijte preko cijelog kruha, tako da prstima razmičite kriške, kako bi se baš cijeli kruh natopio. Činit će vam se da je marinade previše, no preko noći će se upiti.

Pokrijte lim za pečenje folijom i ostavite u hladnjaku najmanje 4 sata, a najbolje i preko noći, odnosno do 24 sata. Prije pečenja zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva i izvadite kruh iz hladnjaka dok se pećnica ne zagrije.

Žlicom izvucite tekućinu sa dna lima za pečenje i prelijte ju preko kruha, preko suhih mjesta, ako ih ima. Pecite oko 20 do 35 minuta, ili dok ne bude gotovo. Vrijeme pečenja razlikuje se i o tome koliko ste marinade imali te koliko je kruh bio star. Po želji, pospite šećerom u prahu. Slatki francuski kruh može stajati u hladnjaku do 4 dana, a prije posluživanja kratko ga zagrijte u mikrovalnoj.

Voćni Djedice Mrazovi

Od banane, zaleđenih jagoda ili malina te bobica bijelog grožđa možete napraviti male Djede Mrazove koji će klincima donijeti veselje, a s njima će u organizam unijeti i malo vitamina.

Dakle, na čačkalicu nanižite jagodu (kao kapu), komad banane kao krzno od kape te bobicu grožđa koja predstavlja lice figurice. Složite put tanjur voća i poslužite klincima između doručka i ručka.

Vjenčići od zobenih pahuljica

Sastojci:

- 1/2 šalice maslaca

- 5 šalica Marshmallowa

- 1 žličica zelene boje za hranu

- 5,5 šalica kukuruznih pahuljica

- sitni crveni bonboni

Priprema:

U veliku zdjelu odmjerite pahuljice. Na vatri zagrijte maslac pa dodajte marshmallow i boju za hranu miješajte dok se potpuno ne otopi i ne poveže. Prebacite u zdjelu sa zobenim pahuljicama i dobro promiješajte.

Na kuhinjski pult stavite malo pergament papira. Ruke premažite maslacem i stavite malo smjese na papir, pa oblikujte vjenčiće.

Svaki vijenac ukrasite bombonima.

Vruće palačinke s kakaom

Sastojci:

Za palačinke

- 1 šalica namjenskog brašna

- 2 žličice šećera

- 2 žličice praška za pecivo

- 2 žličice kakao praha

- 1/4 šalice maslaca

- 1/4 šalice listića od mliječne čokolade

- 1 žličica vanilije

- 3/4 šalice obranog mlijeka

- 1 jaje

Za umak

- 1/2 šalice listića od mliječne čokolade

- 1/4 šalice vrhnja

- 1 šalica mini marshmallowa (po izboru)

Priprema:

Zagrijte svoju tavu na srednje jakoj vatri. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo i kakao. U mikrovalnoj pećnici na 30 sekundi redom otopite maslac s 1/4 šalice čokolade, pa promiješajte i opet stavite na 30 sekundi, dok se potpuno ne rastope. Pomiješajte čokoladu i maslac s jajima, vanilijom i mlijekom te dodajte suhe sastojke i miješajte dok se ne sjedine.

Opet u mikrovalnoj otopite 1/2 šalice čokolade, miješajući svakih 30 sekundi, dok se potpuno ne otopi. Umiješajte vrhnje i stavite na stranu. Lagano poprskajte tavu uljem, pa ulijte 1/4 šalice tijesta. Kad se počnu stvarati mjehurići, okrenite palačinku i nastavite peći još nekoliko minuta. Izvadite palačinku. Obrišite tavu papirnatim ručnikom i ponovno nauljite i ispecite tako 4 palačinke.

Poslužite ih tako da ih složite jednu na drugu, s tim da svaki sloj treba zaliti s malo čokoladnog umaka.