Šibenčanka Loretta (27)

Prvakinja sam u šminkanju i mama četvero djece. Bebicu sa sobom vodim u salon i radim!

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Privatni album

Mlada poduzetnica Loretta je osvojila zlato na natjecanju Majstora kozmetike 2026. i direktno ide na Svjetsko u Pariz. Svoj salon je nazvala Million dollars babe otvorila je još prije šest godina

Istina, zaplakala sam, ali šta ću, velik je to uspjeh za mene i Šibenik. Bilo je ovo prvi put da sam bila na nekom takvom natjecanju uopće i to je dokaz da sam nakon šest godina od otvaranja svog salona za uljepšavanje Million dollars babe stekla znanje i ime. I htjela sam potvrdu da dobro radim, priča nam najpoznatija šibenska manikerka i šminkerica Loretta Gracin (27), vlasnica studija za šminkanje Million Dollars Babe, nakon što je oduševila žiri na natjecanju Majstora kozmetike 2026. za najbolje kozmetičare i frizere u našoj zemlji i osvojila zlatnu medalju u kategoriji kreativnog šminkanja očiju, te izravan plasman u Pariz na Svjetsko prvenstvo. Da zaokruži cjelokupni rad i kretivnost kojom pršti, osvojila je u Solaris hotelu i srebro u kategoriji noktiju - u kategoriji salonske manikure s jednostavnim nail artom. 

- Tamo idemo po prvo mjesto. Donijet ćemo Šibeniku jedno zlato - smije se simpatična Loretta i dodaje da je imala malu prednost domaćeg terena. Ponosna Šibenčanka majka je četvero djece koja su s nestrpljenjem očekivala mamin povratak kući. Najstariji joj je dao potporu i na terenu, te ju prvi zagrlio i čestitao.

Foto: Instagram

- Kuća je bila vesela. Svi me podržavaju, i suprug i njegova familija. Nedavno sam rodila i četvrto dijete, curicu koja je uvijek sa mnom. Radim svaki dan, i nedjeljama, moj salon je uvijek otvoren. Velik zamah dali ste mi s medijskim napisima prije nekoliko godina, ma od nula sam došla 'do milijun', ako to tako mogu reći. Iako sam se dokazala radom i kvalitetom koju svaki dan potvrđuju moje klijentice, a koju želim potvrditi i u Parizu - uzbuđena je. Tamo će se natjecati u konkurenciji 2000 sudionika iz 50 zemalja. Na prijavu za natjecanje motivirale su je brojne polaznice njenih edukacija, kako bi i njima dokazala da je u životu sve moguće postići - samo moraš biti uporan. 

- I njima je to dodatni 'pogon' da otvore svoje salone i rade visoko motivirane - kaže Loretta i dodaje da su najavljivali da će ova godina biti dobra, a ona je za sada njome - prezadovoljna. 

Foto: Instagram

- Imam više od 10 godina iskustva u svijetu ljepote. Fakultetski sam obrazovana za modnog dizajnera, ali me put ipak odveo prema onomu što sam voljela oduvijek - uljepšavanju. Prvi put, uslugu šminkanja sam naplatila na ljeto nakon završene osnovne škole, s 14 godina dok sam još bila samouka. Završila sam ukupno 33 edukacije - od laminacija obrva i trepavica, henna obrva, spray tana, njege stopala i ostalog, a danas to znanje želim ponosno prenijeti početnicama i uvesti ih u svijet jedne od najuspješnijih industrija na svijetu - kaže Loretta.

DA NE IZGLEDATE STARIJE Beauty greške koje svaka žena iznad 40. mora izbjegavati
Beauty greške koje svaka žena iznad 40. mora izbjegavati

Iako je u ovom poslu važno ići u korak s trendovima, ona ipak teži gradnji vlastitog imidža i stvaranju brenda. 
- Ako bih morala izdvojiti jednu rečenicu koja bi bila misao vodilja od samog početka do danas bila bi: 'Budi strpljiv'. Ništa ne dolazi preko noći, a na vrhu ima mjesta za svakoga tko mu teži - smatra ova mlada poduzetnica. 

Foto: Instagram

Trendovi u šminkanju su se u mnogome promijenili - danas više nema trenda nego je sve vezano za neki događaj, primjerice vjenčanje ili maturalne koje je ove godine već 'odradila' sa svojim klijenticama jer su maturalne u Dalmaciji nešto ranije nego na kontinentu. 

Foto: Instagram
Foto: Instagram

- Jedino što se zamjećuje da nema više iscrtavanja eye linera već se u pravilu nose blendana sjenila - kaže Loretta. 
Kod manikure je slična situacija, ali se trendovi noktiju ove godine ponovno vraćaju na klasiku (klasičnom French i soft French stilu), prirodni stil, i nema toliko produžavanja. To je 'old money' stil kakav je nosila i Lady Diana nekad davno. Još je aktualna i baby boomer manikura u kojima se ne pretjeruje s bojama već se naglašava ženstvenost i sofisticiranost - zaključuje naša sugovornica.

