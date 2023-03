Prve boksačice su se borile za novčanu nagradu od 200 dolara

Na današnji dan 1876. godine dvije plesačice, Nelly Saunders (24) i Rose Harland (25), borile su se u prvom ženskom boksačkome meču - u Harry Hillu u New Yorku - za nagradu od 200 dolara i srebrni tanjur. Naime, operator kockarnice Harry Hill's u New Yorku, prof. James Campbell, odlučio je učiniti nešto malo drukčije: organizirati boksački meč za tad velik iznos novca, 200 dolara, i srebrni tanjur. Dvije estradne plesačice, jedna Irkinja i jedna Engleskinja, prihvatile su izazov. Borile su se pred zahvalnom, ali bučnom publikom, piše New York Times, a Saunders je pobijedila za jedan bod. Nakon meča žene su zajedno napustile pozornicu ruku pod ruku.