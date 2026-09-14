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Prvi helikopter letio je tek desetak sekundi, ali zauvijek je promijenio zrakoplovstvo

Piše Anamarija Dukši,
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Prvi helikopter letio je tek desetak sekundi, ali zauvijek je promijenio zrakoplovstvo
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NA DANAŠNJI DAN Sikorskijev VS-300 1939. šokirao je svijet: kratki let postao je temelj modernih helikoptera, a rekordni let od 1:32 pokazao je što sve mogu

Admiral

Prije više od osam desetljeća napravljen je jedan od najvažnijih koraka u razvoju helikoptera kakve poznajemo danas. Eksperimentalni helikopter VS-300, koji je konstruirao Igor Ivanovič Sikorski, prvi je put poletio 14. rujna 1939. u Stratfordu u američkoj saveznoj državi Connecticut. Sikorski, rođen u Ruskom Carstvu, nekoliko je godina prije toga emigrirao u SAD, gdje je nastavio razvijati svoje ideje o letjelicama s okomitim uzlijetanjem.

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