NA DANAŠNJI DAN Sikorskijev VS-300 1939. šokirao je svijet: kratki let postao je temelj modernih helikoptera, a rekordni let od 1:32 pokazao je što sve mogu
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Prvi helikopter letio je tek desetak sekundi, ali zauvijek je promijenio zrakoplovstvo
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Prije više od osam desetljeća napravljen je jedan od najvažnijih koraka u razvoju helikoptera kakve poznajemo danas. Eksperimentalni helikopter VS-300, koji je konstruirao Igor Ivanovič Sikorski, prvi je put poletio 14. rujna 1939. u Stratfordu u američkoj saveznoj državi Connecticut. Sikorski, rođen u Ruskom Carstvu, nekoliko je godina prije toga emigrirao u SAD, gdje je nastavio razvijati svoje ideje o letjelicama s okomitim uzlijetanjem.
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