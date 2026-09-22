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Prvi hrvatski zaštitari trenirali na otvorenom sa Šafranićem

Piše Ana Vukašinović,
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Prvi hrvatski zaštitari trenirali na otvorenom sa Šafranićem
Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U rujnu 1990. godine, bez moderne opreme, Šafranićevi zaštitari prolazili su rigorozne treninge koji su oblikovali temelje hrvatske privatne zaštite

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Rujan 1990. godine, Savski nasip u Zagrebu. Deseci mladića u sportskim trenirkama zauzimaju borbene stavove i energično ponavljaju pokrete. Nema teretane, sprava ni moderne opreme - samo trava, znoj i žestoki trening pod budnim okom jednog od najvećih karate majstora tog vremena. U prvom planu bio je Vjekoslav Šafranić, osnivač prve hrvatske privatne zaštitarske tvrtke, a neobičan prizor na zagrebačkom nasipu fotoaparatom je zabilježio fotoreporter Josip Bistrović. Šafranićevi zaštitari tad su se pripremali za posao koji je u Hrvatskoj tek počinjao dobivati profesionalne obrise.

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