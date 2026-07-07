DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Pacijentu je prije operacije zbog začepljene arterije prijetila amputacija noge te je postojala ozbiljna opasnost po život
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Prvi put u Hrvatskoj kirurzi izveli Mollov zahvat na arteriji
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Večernji list na današnji dan 2000. godine izvještava da je u KB-u Sestre milosrdnice prvi put u Hrvatskoj primijenjena tad još nova Mollova metoda liječenja začepljenja arterija. Zahvat je izveden na 55-godišnjem Dimitriju Barbu, kojemu je iz bedrene arterije uklonjen čak 35 centimetara dugačak ugrušak.
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