DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ekipa filma 'Pad Italije' snimala je na otoku preko puta Splita, a tijekom pauzi snimanja Ena Begović uživala je na plaži
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Prvi raj na Šolti: Osamdesetih se fino častilo u vinogradu
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Kolovoz 1980. Večernji list u svojoj rubrici "Večernjakova kamera" donosi fotoreportažu s jadranske obale, iz doba kad je ljetovanje na moru imalo posve drugačiji ritam nego danas. Bez mobitela, bez filtera, samo kamera fotoreportera koja hvata trenutke opuštanja diljem obale.
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