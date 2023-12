Prvi semafor postavljen je u Londonu 1868.: Radio je na plin, ali promet je i dalje bio u kaosu

Dodijeljena je prva Nobelova nagrada

U Stockholmu su 10. prosinca 1901. dodijeljene prve Nobelove nagrade, i to iz područja književnosti, fizike, kemije, medicine i za mir. Prva dodjela održana je na petu godišnjicu smrti Alfreda Nobela, koji je dio svog bogatstva namijenio nagrađivanju onih s pozitivnim utjecajem na čovječanstvo.

Ford napravio milijunti auto

Milijunti primjerak automobila Ford proizveden je 10. prosinca 1915. u Detroitu. Ford je automobile toliko brzo proizvodio da u danom trenutku nisu ni primijetili da je milijun automobila prošlo kroz njihove ruke. Ipak, primjerak koji je bio desetmilijunti putovao je od New Yorka do San Francisca te od Los Angelesa do Chicaga 1924.

Prvi semafor je bio u Londonu

U blizini parlamenta u Londonu 10. prosinca 1868. postavljen je prvi uređaj za regulaciju prometa sa svjetlosnim signalima. Preteča semafora radila je na plin i navodno nije bio vrla efektivna za tadašnji promet. Dizajnirao ga je izumitelj John Peak Knight.

