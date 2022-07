'Prvi šmrk' Koprivnice: Na požar se javljam prva i vodim cijeli tim vatrogasaca u gašenju vatre

Jasminka Jakupec prva je zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj, i to one iz Koprivnice. Po struci je diplomirana inženjerka sigurnosti (smjerovi zaštita od požara i zaštita na radu), a nakon što je bila pet godina zamjenica zapovjednika, lani je u srpnju imenovana za "šeficu" JVP-a na pet godina. Ljubazno nas je dočekala u dvorištu u kojemu se nalazila oprema postrojbe te nam se na putu prema uredu pohvalila da je njihova "jedinica" jedna od bolje opremljenih. Naslijedila je ured svog prethodnika Marijana Kicivoja, a prije njega to je bio ured Zlatka Tucakovića, koji je otišao za glavnog vatrogasnog zapovjednika RH. Kazala nam je da su joj u njezinu "ustoličenju" mnogo pomogli Tucaković i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, bez čije suglasnosti ne bi bila izabrana.