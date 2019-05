Prvo uči matematiku, pa onda geografiju i zapamti sve lako!

Učenik mora znati je li jutarnji ili noćni tip. Ako nekome više odgovara noću, a prisiljava se da radi danju, neće biti učinkovit i biti će bez motivacije, fokusa, energije i koncentracije. A upravo su ti elementi važni za učenje. Treba birati vrijeme kad je koncentracija na vrhuncu. Također je važno maknuti se od telefona, tableta, društvenih mreža i televizora jer to odvlači pozornost, pojasnila je dr.sc. Kristina Zvonar Brkić, profesionalna organizatorica. Istaknula je kako je za optimalno savladavanje gradiva najbolje odabrati blokove od 45 minuta do sat vremena.

- To je dokazano najbolje za koncentraciju, a ovisno o individualnim mogućnostima može varirati do sat i 15 minuta. Nakon tih 45 minuta obavezna je pauza od pet minuta. U toj pauzi je dobro dignuti se od stola, napraviti nešto sitno po kući, popiti vode, pojesti voće ili čokoladu, ali ne gledati u ekran, to nije odmor. Mozak mora raditi drugačije nego dok uči, a ako ponovo gleda u ekran, onda je to slično učenju i ne može se odmoriti. Budući da je tijelo tijekom učenja statično, bilo bi dobro da se tijekom odmora kreće, obrazložila je dodajući kako se nakon pauze ponovo može raditi sljedećih 45 minuta do sat vremena, te uz manje prekide se može organizirati učenje u dva do tri takva bloka.

- Za vrijeme učenja ljudima često padnu na pamet obaveze koje su zaboravili poput: Nisam nazvao mamu, ili Moram u knjižnicu. Za takve situacije je dobro imati uz sebe olovku i papir te sve takve ideje zapisati. Na taj način se možete koncentrirano vratiti učenju, bez opterećenja da ćete opet zaboraviti obvezu. Nakon dva do tri bloka od 45 minuta, poželjno je napraviti veliku pauzu od pola do sat vremena. Bilo bi dobro opet raditi nešto potpuno drugo, i opet bez mobitela i ekrana. Kad se uči, uči se i do 8 sati, ali u tom periodu kroz ovakav ritam možete biti maksimalno učinkoviti. Ostalo ovisi o pojedincu i količini gradiva, no na taj način možete učiti po cijeli dan. Dobro je za tih 45 minuta naviti sat da zvoni kao u školi, da vas taj alarm ili zvono podsjeti da je sada dosta i vrijeme je za odmor kao u školi, pojasnila je Zvonar Brkić.

Voditeljica Praktikum centra za djecu i mlade Anđelka Budić kaže kako nije nužno učiti 45 minuta ako čovjek ima slabiju koncentraciju.

- Bolje je raditi po pola sata pa da to bude efikasno i zatim napraviti kratku pauzu, nego se prisiljavati do 45 minuta ili punog sata ako nam to ne pomaže. Dakle, važno je ovisno o vlastitim mogućnostima rasporediti vrijeme i birati ga onako kako nama odgovara. To je individualno, istaknula je dodajući kako učenje treba pomno isplanirati. Učenik mora odrediti koje gradivo treba naučiti.

- Prije nego što sjednemo pred knjigu, treba nabaviti sve dostupne materijale koji su nam nužni za učenje, bilo da su to udžbenici, atlasi, dodatne informacije i slično. Bitno je imati uredan radni prostor, pripremljen i očišćen radni stol koji nije zatrpan ni kaotičan. Korisno je ako nekome odgovara koristiti pozadinsku muziku koja bi trebala biti lagana i ne odvlačiti pažnju, a internet je prepun glazbe u svrhu koncentracije za učenje. Dodatno, ako smo na samom predavanju ili satu bili aktivni u slušanju i pravljenju bilježaka, koristiti će nam upravo te bilješke koje smo napravili. Također, poželjno je izraditi vlastitu skriptu za predmet koji učimo. Važno je da je sami radimo jer na taj način već učimo. Sve je to nešto što se priprema unaprijed i može koristiti za kvalitetnije i kraće ponavljanje ili učenje gradiva, kazala je Budić nastavljajući kako se prilikom učenja može koristiti različite tehnike, no ona koju može koristiti veći broj ljudi je stvaranje mentalnih mapa.

- Mentalna mapa je izvrsna metoda za bilježenje podataka i strukturiranje tema. Na internetu se može potražiti način izrade mapa, dostupno je i lako. Tema sadržaja je slika u središtu, crtež koji sami stvaramo i iz toga izlaze podteme u obliku grana, svaka grana je jedinstvena po oznakama, bojama i oblicima. Na taj način smo strukturirali temu ili lekciju i puno lakše ćemo je upamtiti, kazala je ona. Postoje različiti tipovi ljudi, pa je tako i pristup učenju individualan i ovisi o tome kojoj grupi pojedinac pripada.

- To su vizualni, slušni i tjelesni tipovi ljudi. Vizualnim tipovima će odgovarati mentalne mape jer im je važno vizualizirati sadržaj na kojem rade. Tjelesni tipovi će učiti tako da imaju skriptu pred osobom i hodaju po sobi gore dolje, dok će slušni tipovi učiti slušajući lekcije ili ih ponavljajući na glas. Kad biramo što učiti, bilo bi bolje se odmah prihvatiti onoga što nam teže ide, a lakše predmete ostaviti za kasniju fazu kad smo smanjene koncentracije ili umorni. Kod učenja preporuka je da se predmeti rotiraju kako ne bi došlo do zamora. Učimo hrvatski, pa matematiku, pa zemljopis. Dakle, rotacija se odnosi na različite grupe predmeta. Na pojedinim portalima govore kako nije važno podcrtavati te da je to gubitak vremena, no ne bih se složila s tim. Podcrtavanje pomaže, osobito ako je u različitim bojama koje će vizualnim tipovima odmah sugerirati na što se koncentrirati. Treba naći metodu koja vama najviše odgovara a to nekako sami prepoznajemo - zaključila je.