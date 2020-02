Prženi kruh i kremasti preljev u salati su kalorijska bomba

U restoranima brze hrane sve se češće nude “zdravi” jelovnici koji uključuju salate od povrća. No istina je da one često nisu bolje od hamburgera. Za to su obično krivi dodaci poput sira, prženoga kruha i preljeva za salatu čiji je osnovni sastojak majoneza.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stoga su i one krcate masnoćama, šećerom i kalorijama. Salata je zdrava samo ako je pripremite kod kuće i ako je umjesto kupovnim preljevom začinite maslinovim uljem, octom ili limunovim sokom. Povrće za salatu treba biti što svježije (stajanjem u hladnjaku gubi hranjive sastojke), no čak ni kad je svježe, ne treba očekivati čudotvor ne efekte. Iako špinat sadrži nešto željeza, to nisu količine koje bi mogle izliječiti anemiju, kao što ni od mrkve nećete bolje vidjeti.

- Istina je da mrkva sadrži lutein koji pomaže u očuvanju zdravog vida u starijoj dobi, no to vrijedi samo za kuhanu mrkvu - ističe nutricionistica Jasna Čerić.

Foto: LightFieldStudios

Zeleni špageti ne računaju se u povrće

Popularni jogurti s “dobrim bakterijama” gotovo nikad nemaju dovoljno aktivnih sastojaka kako bi zaista bili učinkoviti u poboljšavanju probave. Isto vrijedi i za margarine te druge proizvode kojima su dodane omega-3 masne kiseline: premalo ih je da bi djelovali na zdravlje srca.

Aktivnih sastojaka često nema dovoljno

Tjestenina s dodatkom cikle, mrkve ili špinata možda izgleda superzdravo, ali to je samo iluzija. Povrtni ekstrakti tjestenini se dodaju samo radi boje, tako da je količina vitamina i minerala u njima zanemariva. Puno veći efekt dobit ćete ako tjesteninu poslužite s umakom od povrća koji ste sami pripremili.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: