Psihijatar za 24sata: 'Živimo pod idealom da je normalno biti vrhunski u svemu odjednom'

Dr.sc. Andrej Prošev, specijalist psihijatrije iz vodstva Sentinel Uma, udruge koja se bavi mentalnim zdravljem u razgovoru za 24sata, otkriva da ljudi sve ranije dolaze po pomoć kod psihijatra, a posebno naglašava koji su simptomi ključni da se dođe potražiti pomoć. Posebno je naglasio kako anksioznost upravo cvjeta na iluziji da je potpuna kontrola moguća i da je svaki njezin gubitak katastrofa.

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Bilježimo li porast funkcionalnih ljudi koji se javljaju zbog anksioznosti, burnouta i drugih psihičkih poteškoća?

Da, iz prakse mogu potvrditi da je porast stvaran i klinički vidljiv. Smatram da pritom treba biti pošten oko dva različita procesa koja se preklapaju. Prvi je stvarni porast kroničnog opterećenja (tempo, nesigurnost, stalna dostupnost i brisanje granice između posla i privatnog života), koji objektivno troše emocionalne rezerve. Drugi je porast javljanja, koliko god da stigma još postoji, ipak bih rekao da ljudi općenito ranije dolaze po pomoć. Ono što je klinički najkarakterističnije jest upravo taj profil o kojemu pitate, osoba koja izvana besprijekorno funkcionira, radi, ispunjava roditeljske i poslovne obaveze, a iznutra je u tihoj dekompenzaciji i pati. To je populacija koja godinama nije stizala do psihijatra, psihologa ili psihoterapeuta jer ne odgovara stereotipu “pacijenta”. Vrijedi i pojasniti da burnout u međunarodnoj klasifikaciji nije bolest, nego sindrom vezan uz posao, dok su anksiozni poremećaji zaseban i vrlo česti klinički entitet, to dvoje se u javnosti stalno miješa.

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Koliko ih treba kratku hospitalizaciju, a koliko se liječi u dnevnoj bolnici ili ambulantno?

Većina ove funkcionalne populacije liječi se ambulantno, kroz kombinaciju psihoterapije i, po potrebi, farmakoterapije, bez ijednog dana provedenog u bolnici. Manji dio prolazi kroz dnevnu bolnicu, koja je intenzivniji oblik, ali osmišljen upravo tako da čovjek zadrži funkcioniranje i veze s vlastitim životom. Kratka hospitalizacija je iznimka, a ne pravilo, i gotovo nikad se ne događa zbog “čiste” anksioznosti ili iscrpljenosti kod inače funkcionalne osobe. Kad se dogodi, u pozadini je najčešće nešto drugo, neki od razloga mogu biti produbljena depresija, rizik od samoozljeđivanja ili potpuni kolaps kapaciteta. Drugim riječima, javiti se ne znači “završiti u bolnici”.

Zašto se anksioznost često pojača baš nakon godišnjeg, povratkom u rutinu?

Zato što godišnji odmor uklanja stresor, ali ne rješava ranjivost ispod njega. Nekoliko mehanizama radi istovremeno. Prvi je kad tijelo i um jednom osjete kako izgleda rasterećenje, povratak u isto okruženje doživljava se oštrije nego prije odlaska na odmor. Drugi je fiziološki “let-down” efekt, nakon duljeg akumuliranog stresa, u fazi opuštanja, simptomi znaju izbiti na površinu. Treći je anticipacijska tjeskoba, odnosno sama pomisao na povratak postaje okidač, pa čovjek zadnjih dana odmora više nije na odmoru. I najvažnije, okruženje u koje se vraća nije se promijenilo, isti su zahtjevi, ali je nestao odmak koji je nakratko punio baterije. Dakle, godišnji privremeno olabavi obrasce nošenja (pretjeranu kontrolu, izbjegavanje, stalno “guranje naprijed”) koji inače drže tjeskobu “na uzdi”. Povratak te obrasce naglo reaktivira i tek tad čovjek osjeti koliko ga zapravo opterećuju. Pojačana tjeskoba nakon odmora često nije znak da je odmor “propao”, nego signal koliko je osoba bila iscrpljena prije njega.

Koliko na to utječu današnja očekivanja da budemo uspješni na poslu, dobri roditelji i partneri te da sve “držimo pod kontrolom”?

Smatram da utječu presudno, to je često srž problema. Živimo pod idealom istovremene izvrsnosti i nepogrešivosti u svim ulogama, kao da je normalno biti vrhunski u svemu odjednom. “Držati sve pod kontrolom” je fantazija, anksioznost upravo cvjeta na iluziji da je potpuna kontrola moguća i da je svaki njezin gubitak katastrofa. U radu s takvim ljudima često se prepoznaju “nemilosrdni standardi” i unutarnji kritičari koji nikad ne kaže “dovoljno je dobro”. Takva osoba je u stalnom samonadzoru i samokritici, i to s vremenom naravno (po)troši. Društvene mreže dodatno pojačavaju usporedbu s tuđim uređenim fasadama, pa se privatni umor mjeri tuđim montiranim vrhuncima. Rezultat je paradoks - što je čovjek funkcionalniji i sposobniji, to dulje može nositi neodrživo opterećenje, sve dok jednoga dana više ne može.

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Postoji li još stigma da u psihijatrijsku bolnicu odlaze samo “nestabilni” ili teško bolesni?

Da, još postoji, iako, kao što sam rekao, mislim da slabi. Zanimljivo je da se stigma najviše lijepi za samu ustanovu (“psihijatrijsku bolnicu”), dok su ambulantni razgovor ili privatna psihoterapija društveno puno prihvatljiviji, premda je riječ o istom kontinuumu skrbi. Najveću cijenu te stigme plaća upravo funkcionalna osoba jer joj traženje pomoći ugrožava identitet “onoga tko se snalazi”. Tu nije problem samo kako će je vidjeti drugi, nego i kako će vidjeti samu sebe. Realnost modernog liječenja to demantira, jer težište je upravo na ambulantnoj i dnevno bolničkoj skrbi, a bolnica je samo jedna točka na spektru. Slika “nestabilnog” čovjeka koji “završava” u bolnici je zastarjela. U psihijatriju danas dolaze ljudi koji ujutro vode timove i sastanke, a poslijepodne uče kako da ponovno dišu, i to je znak zdrave i zrele, a ne bolesne odluke.

Što biste poručili osobi koja izvana djeluje funkcionalno, ali osjeća da više ne može sama, i kad je trenutak da potraži pomoć?

Treba na početku reći da funkcioniranje nije isto što i dobro stanje. To što i dalje sve stižete i sve isporučujete ne znači da ste dobro, znači samo da ste izdržljivi, a izdržljivost nije neiscrpan bunar. Sposobnost da se “nosite” nije dokaz da biste to i dalje trebali nositi sami. Trenutak za stručnu pomoć nije tek onaj kad se sve sruši. Vrijedi se javiti kad simptomi traju tjednima i ne prolaze ni nakon odmora, kad počnu popuštati temelji, što se manifestira često kroz poremećeni san, probleme s koncentracijom, strpljenjem, zadovoljstvom u stvarima koje su prije godile, kad primijetite da funkcionirate “kroz stisnute zube” ili da vam za smirivanje sve češće treba alkohol ili nešto slično, a osobito kad se javi ona rečenica: “Ovako više ne mogu, dosta mi je svega”. Treba naglasiti kako tražiti pomoć na vrijeme nije priznanje poraza, to je kompetentan, preventivan potez, isto kao što se ne čeka infarkt da bi se otišlo kardiologu. Iscrpljenost je često poruka da čovjek predugo živi po tuđim ili prevelikim mjerilima i očekivanjima, nasuprot onome što mu je uistinu važno. Ranije se javiti gotovo je uvijek bolje, zdravije i isplativije nego čekati da tijelo i um sami povuku ručnu i kažu “e sad bi bilo dosta”.