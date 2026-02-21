Psihologinja otkriva: Saznajte jeste li ranjeni ratnik, narcis ili beznadni romantik

Nakon što je više od 30 godina pomagala ljudima s njihovim vezama, i odslušala desetke tisuća slučajeva, dr. Carmen Harra shvatila je da postoje određeni stilovi zaljubljivanja. Zato je predložila sedam različitih tipova ljubavi koji bi objasnili osobnosti ljudi u vezama, a svaki od njih posjeduje snage i slabosti, i svaki je sposoban održati vezu sve dok je spreman raditi na sebi. Riješite test kako biste otkrili svoj arhetip veze i razumjeli kako on utječe na vaše romanse:

1. Neovisni tip (najviše odgovora A): Neovisni se boje izgubiti se u odnosu na partnera. Od sedam arhetipova, oni se najneradije upuštaju u vezu jer se boje da će partner ugroziti njihovu dragocjenu slobodu. Neovisne definira njihova potreba da budu sami, a to postaje istina ne samo u ljubavnim vezama već i u drugim područjima njihova života. Ne gledaju što drugi rade; kuju vlastiti put i djeluju na temelju tvrdoglavosti, odvojenosti i nezainteresiranosti.

Ali su također pouzdani i odgovorni. Dr. kaže da su najkompatibilniji s drugim neovisnim i s radoholičarem. Najmanje su kompatibilni s ranjenim ratnikom i introvertom. Neće se moći posvetiti zadatku pomaganja ranjenom ratniku da ozdravi. A budući da je neovisni općenito ekstrovertiran, neće odvojiti vrijeme za analizu unutarnjih složenosti introverta.

2. Introvert (najviše odgovora B): Emocionalno samodostatni, pune se provodeći vrijeme sami, ali se bore s intimnošću. Da bi bio u predanoj vezi, introvert se mora osjećati dovoljno ugodno da se otvori partneru. U najgorem slučaju, introvert funkcionira na izolaciji, pretjeranom razmišljanju i rezerviranosti. U najboljem slučaju, kreativan je i samouvjeren. Najkompatibilniji s drugim introvertom i s beznadežnim romantičarom, otkrila je stručnjakinja. Introvert i ranjeni ratnik neće znati što učiniti jedno za drugo jer oba ova arhetipa skrivaju dublje dijelove sebe.

3. Beznadni Romantik (najviše odgovora C): Njima je život ljubav i ljubav je život. Idealisti su epskih razmjera. Oni svim srcem vjeruju u ljubav, ali su pomalo besciljni i netaktični. Sanjar, a ne izvršitelj, beznadni romantik žudi za predanošću, ali ne zna kako pristupiti vezi na racionalan i jasan način. Lako se zaljubljuju, i često u neprikladne ljude. Možda su više zaljubljeni u ideju ljubavi nego u osobu ispred sebe. Budući da idealiziraju ljubav, nisu realni u pogledu kaosa koji veze donose. Najkompatibilniji je s ranjenim ratnikom jer im je u prirodi pomagati, liječiti i suosjećati sa svojim partnerima. Također se može dobro slagati s introvertom. Najmanje su kompatibilni s neovisnima.

4. Radoholičar (najviše odgovora D): Karijera radoholičara neodvojiva je od njihovih veza. Radoholičar je izgradio svoj život oko posla. Zapravo, odabrali su karijeru mnogo prije nego što su odabrali svoju bolju polovicu. Radoholičar će otpustiti partnera koji ne doprinosi njihovom rastu na isti način na koji će otpustiti zaposlenika koji ne ispunjava njihova očekivanja. Najkompatibilniji su s radoholičarem i neovisnim.

Dva radoholičara dobro funkcioniraju jer će biti zauzeti u svojim odvojenim svjetovima, ali će se i dalje moći vratiti kući partneru koji ih voli. Ni neovisni ni radoholičar neće smetati jedno drugome, što također može funkcionirati. Najmanje su kompatibilni s ranjenim ratnikom i narcisom. Radoholičar nema vremena ni strpljenja pomoći ranjenom ratniku da ozdravi, a sigurno neće tolerirati narcisovu pretencioznost.

5. Slobodni duh (najviše odgovora E): Ovaj arhetip je neodlučan u svemu što radi: od veza do posla i hobija. Imaju problema s predanosti u više aspekata svog života. Mogu tvrditi da žele imati vezu, ali napuštaju brod kada stvari postanu ozbiljne. Bore se s pojmom same predanosti.

Za razliku od Neovisnog, koji se boji izgubiti se zbog partnera, Slobodni duh jednostavno ne zna što želi. Dr. Carmen kaže kako je teško smjestiti ih na ljestvicu kompatibilnosti i odlučiti koji im arhetip najbolje odgovara jer neodlučnost može uništiti vezu čak i s najposlušnijim partnerom. Čini se da su ipak najkompatibilniji s beznadežnim romantikom, koji im dovoljno vjeruje da ih vodi do pronalaska njihovog autentičnog ja. Nemaju budućnost s neovisnima, jer će oba partnera živjeti u odvojenim svjetovima i brzo krenuti svojim putem.'

6. Ranjeni ratnik (najviše odgovora F): Prošlost ranjenog ratnika neprestano se miješa u njegovu sadašnjost. Budući da su ranjeni (moguće rano u životu), doživljavaju nepovezanost između vanjskog i unutarnjeg: osmijeh koji nose ne odgovara previranjima koja osjećaju u sebi. Suočavaju se s demonima koje namjerno potiskuju. Pokušavaju sakriti ili maskirati svoju traumu, često neuspješno, dok iznenada ne izbije na površinu. Prije nego što se mogu obvezati moraju nježno istražiti i izliječiti svoju bol.. Najkompatibilniji su s beznadežnim romantikom koji ima suosjećanja za njih i dovoljno strpljenja da ga vodi za ruku kroz proces ozdravljenja. Najmanje su kompatibilni sa svojim vlastitim arhetipom, narcisom, neovisnim i slobodnim duhom.

7. Narcis (najviše odgovora G): Bore se sa svojim egom, koji prijeti da preuzme njihovu osobnost. Njihove sebične sklonosti sprečavaju ih da se potpuno povežu s drugima, što ih može učiniti emocionalno površnima i uzrokovati ozbiljne probleme u vezi. Narcis može imati problema s poklanjanjem dovoljno pažnje partneru ili s davanjem onoga što mu je potrebno. Ali ako se te sklonosti ublaže, može se obvezati na vezu.

Najkompatibilniji su s beznadežnim romantikom. Dva narcisa također se mogu hraniti međusobnim egom, posebno ako je jedan grandiozan, a drugi ranjiv. Najmanje su kompatibilni s neovisnim i radoholičarem. Narcis neće misliti da se isplati uložiti toliko truda u to da se neovisni obveže i neće cijeniti činjenicu da ih radoholičar ne može razmaziti neograničenim vremenom i ljubavlju.



