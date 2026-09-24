Pukao joj je film: Hrvatica se požalila na ponašanje muža i izazvala burnu raspravu

Jedna Hrvatica požalila se na Redditu na odnos supruga prema kućanskim obvezama, a njezina objava brzo je izazvala raspravu među korisnicima. Opisala je situaciju koja joj je posebno teško pala nakon napornog dana, a u komentarima su se javili brojni ljudi sa sličnim iskustvima.

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Kako je napisala, dobila je menstruaciju i imala snažne grčeve, a nakon posla pokupila je dijete iz škole, otišla u trgovinu po kruh i potrepštine za sina te se vratila kući. Suprug je, prema njezinim riječima, stigao oko pola sata prije nje, ali je vrijeme proveo odmarajući uz mobitel.

Rekao joj je da je preumoran za kuhanje ili bilo kakvu pomoć oko večere. Ipak, nakon otprilike sat vremena ustao je i otišao prijatelju pomoći u radionicu, zbog čega se zapitala kakvu zapravo ulogu ima u njihovom braku.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Njezina objava pokrenula je niz komentara. Dio korisnika opisivao je vlastite situacije u kojima su pokušali partnera potaknuti na veće sudjelovanje u kućanskim poslovima, dok su drugi smatrali da bi se obveze u domu trebale ravnopravnije podijeliti ako oba partnera rade.

Jedna korisnica opisala je kako je suprugu prestala prati odjeću i kuhati za njega, dok je drugima u kućanstvu nastavila pomagati. Prema njezinim riječima, nakon nekoliko dana suprug je sam zatražio da prekine taj "bojkot" i počeo se više uključivati u kućanske poslove, među kojima danas redovito pegla rublje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Drugi su upozorili da problem možda nije u samom braku, nego u ponašanju osobe s kojom je netko odlučio zasnovati zajednički život. Pojedini komentatori savjetovali su autorici da kuha i pere samo za sebe i dijete, dok su neki naglašavali važnost otvorenog razgovora i dogovora o podjeli obveza.

U raspravu se uključila i osoba koja je opisala sličan problem sa svojim partnerom. Njezin dečko radi od kuće, nakon završetka posla odlazi odmarati, a kućanske obveze uglavnom ostavlja njoj. Kako je opisala, što on manje radi, to ona mora više preuzimati, zbog čega joj ostaje sve manje vremena za sebe i vlastite hobije.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Autorica originalne objave odgovorila je da je i njezin suprug na početku veze bio drukčiji. Tvrdi da se nakon prigovora potrudi nekoliko dana, a zatim se sve ponovno vrati na staro. Priznala je i da mu je dugo popuštala zbog zahtjevnosti njegova posla te je na sebe preuzela gotovo sve obveze.

U raspravi se otvorilo i pitanje može li se takvo ponašanje prepoznati prije braka i djece. Dok su neki tvrdili da se karakter partnera može uočiti već tijekom zajedničkog života prije braka, drugi su istaknuli da pojedinci svoje navike mogu početi pokazivati tek nakon što veza postane ozbiljnija.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dodatnu reakciju izazvao je komentar muškarca koji je opisao vlastiti dogovor sa suprugom. Prema njegovim riječima, ona svoj zarađeni novac troši na ono što želi, dok kuha i čisti, a on podmiruje račune i ostale troškove.

Autorica mu je odgovorila da u njezinu slučaju većinu troškova također podmiruje upravo ona. Dodala je da se suprug često poziva na to da radi fizički zahtjevan posao, dok ona radi u uredu, no istaknula je da je i njezin posao iscrpljuje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jedan muškarac u komentarima opisao je drukčiju podjelu obveza u svom domu. Iako radi težak fizički posao, nakon dolaska kući pita suprugu što treba napraviti kako bi što prije završio obveze i proveo vrijeme s djetetom. Kazao je i da mu odgovara da nakon posla ima pola sata do sat vremena za odmor, dok vikendom većinu vremena provodi s djetetom, a kućanske poslove i kuhanje dijele.

Autorica je na to pojasnila da je i njezin suprug tražio vrijeme za odmor nakon posla, no prema njezinim riječima, pola sata se često pretvori u nekoliko sati. Navela je i da neke njegove obveze po kući čeka mjesecima, poput usisavanja automobila, a problem nastaje i kada sama odluči pronaći drugo rješenje.

Kako kaže, suprug se tada zna naljutiti jer je za određeni posao angažirala nekoga drugog, primjerice kada je trebalo popraviti utičnicu. U takvim situacijama, dodala je, ponekad sama potraži upute na YouTubeu i riješi problem.