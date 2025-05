'Puknuo mi je bubnjić, slomila sam koljeno i oborila rekord u ronjenju na dah. Nisu priznali!'

Ako niste znali, delije su u staroj turskoj organizaciji predstavljali neregularnu laku konjicu, a ime su dobili po smjelosti i hrabrosti te spremnosti da odgovore na različite izazove u borbi. Sandu Delija ne krasi to ime, već prezime, no nakon što je nedavno oborila svjetski rekord u ronjenju na dah, zaronivši 103 metra, nema sumnje u to da ju krasi smjelost i privlače izazovi.

